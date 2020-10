REGGIO CALABRIA Pirrotta: "Minicuci, il Sindaco giusto per risorgere"

Giuseppe Pirrotta Ormai mancano pochi giorni per decidere il futuro della nostra Città Metropolitana. Dopo sei anni di amministrazione Falcomata’, la nostra straordinaria Reggio si presenta in uno stato di degrado senza precedenti ed in assoluto abbandono.

Adesso è il momento della svolta, bisogna ridare dignità alla nostra Città. Il Dott. Minucuci è una garanzia di cambiamento. Si tratta di una persona di indiscutibile valore visti, tra l’altro, i prestigiosi risultati ottenuti nella sua lungimirante carriera. Un tecnico indicato da SALVINI che conosce bene i meccanismi amministrativi essenziali per fare uscire la nostra Città dalle tante emergenze (Ambiente,Sanità,Infrastrutture, Qualità della vita,ecc.) e soprattutto dal dissesto finanziario. Votare MINICUCI significa stare dalla parte della legalità e dalla trasparenza ma soprattutto avviare una nuova fase necessaria per far risorgere la nostra Città.

GIUSEPPE PIRROTTA RESP. LEGA SALVINI Area Tirrenica