BAGNARA CALABRA Gli auguri (ispirati dalla Casellati) dell'assessore Zoccali agli studenti: "quando la pezza è peggio del buco"

Concetta Zoccali >. Ecco, se la neo-assessore all'istruzione Concetta Zoccali si fosse fermata qui, a queste parole, dette in Consiglio Comunale in seguito alle polemiche scaturite da un suo messaggio inviato agli studenti bagnaresi, e fin troppo simile a quello della Presidente del Senato, probabilmente avrebbe meritato il plauso di tutti, ed il riconoscimento unanime di onestà intellettuale per aver spiegato con grande dignità il senso di un atto che ai più è apparso a dir poco superficiale.

Ma la Zoccali è andata oltre accusando a destra e a manca chi ha avuto l'ardire di sottolineare l'evidente similitudine tra il messaggio della Casellati e quello da lei pubblicato sui social e sui giornali. <<Evidentemente - afferma con enfasi in Consiglio Comunale l'assessore della Giunta Frosina - il mio è un sentire troppo alto per qualche bontempone del web, e per la mente eccelsa che ha avuto la felice idea, il tempo e la voglia di fare una ricerca così inconcludente e senza senso. A meno che la mattina non ci si alzi con la spasmodica voglia di denigrare il prossimo con il solo ed unico scopo di colpire, di fare del male, mostrare insomma tutta la cattiveria che alberga dietro un apparente faccia di brava persona>>.

L'assessore non si fa mancare nulla, ed aggiunge all'enfasi anche la sfida <<se quello che ho fatto - dice - è un reato sono qui per autodenunciarmi, e consegnarmi alle forze dell'ordine. Se quello che ho fatto ha offeso qualcuno, sono qui pronta a chiedere scusa, diversamente, spiegatemi in che paese viviamo>>. E continua <<mi inorridice pensare che anche tra di noi esistono persone che pur di mettersi in mostra arrivino a tali bassezze>>. La Zoccali spiega che non è alla ricerca di scuse o di alibi, ma vuole affermare quella verità che qualcuno ha tentato di manipolare con il solo fine di denigrarla non pensando <<che prima del ruolo istituzionale che ricopre al momento, è una mamma, una moglie, una lavoratrice>>. Alla fine della lunga reprimenda non manca l'augurio di volare più alto <<al buontempone del web, al giornalista in erba e a tutti quelli che si sono semplicemente divertiti in questa vicenda, perchè continuando a giocare con queste meschinerie non arriveranno lontano>>.

La pezza, a questo punto, è peggio del buco. Forse bastavano le prime righe, ma probabilmente l'assessore si è lasciata andare. Su una cosa ha ragione, sul suo richiamo al rispetto della carica che ricopre e all'importante incarico a cui è stata chiamata. Allo stesso tempo è fondamentale che anche lei capisca che deve rispetto, e probabilmente non l'ha avuto, agli studenti, alle famiglie, al personale della scuola a tutti coloro a cui ha voluto rivolgersi. Così come deve rispetto per chi non la pensa come lei, per chi fa il proprio lavoro, e per chi è chiamato ogni giorno a rendere conto ai propri lettori.

Carmelo Tripodi