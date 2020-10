A Palmi missione "Zaino Pieno"

zaino pienoIn occasione della riapertura delle scuole, abbiamo consegnato presso gli Istituti scolastici il materiale didattico raccolto all'interno delle "Blue Box" della Missione Zaino Pieno. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con UNICEF e patrocinata dall'Anci, è stata fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale e si è concretizzata grazie al sostegno dei nostri concittadini che hanno donato il materiale per i nostri ragazzi e le nostre scuole, della Protezione Civile e le Associazioni che non hanno esitato a dare il loro contributo.

Il progetto è stato prorogato fino al 30 Dicembre e chi volesse partecipare può rivolgersi alle seguenti cartolerie: Arcadia, Cartolandia, Cartoleria Ortuso, Il Calamaio, Il Disegno e Il Papiro. Accogliamo con grande entusiasmo queste iniziative che coinvolgono i cittadini permettendo loro di sentirsi parte attiva di progetti che "donano" alla comunità. Così sulla pagina social del Comune di Palmi.