BAGNARA CALABRA Inizio anno scolastico: gli auguri dell'Assessore Zoccali

Concetta ZoccaliCari studenti dopo tanti mesi trascorsi lontano dai banchi, oggi tornerà a suonare la campanella. Si ricomincia! Insieme vi ritroverete nelle classi tra compagni, perché la scuola non è fatta solo di nozioni ma di relazioni, di legami, di rapporti.

Un augurio a tutti voi e in modo speciale ai dirigenti scolastici e al personale tutto che con la collaborazione dell'amministrazione comunale e degli uffici hanno lavorato senza sosta per arrivare a questo primo giorno. C'è bisogno del vostro entusiasmo, della vostra passione ma anche della vostra responsabilità.

Buon inizio Cari studenti - Buona vita.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione

Dott.ssa Concetta Zoccali

"Una scuola è scuola sempre,

In pace ed in guerra, in salute e in pandemia.

A scuola si diventa cittadini"

LILIANA SEGRE