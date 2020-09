La Protezione civile della Regione Calabria assegna un milione di euro per la messa in sicurezza della zona Cacilì, Porto di Bagnara

stradaporto BAGNARA CALABRA - Soddisfazione e compiacimento dell'Amministrazione comunale per lo stanziamento di un importate contributo economico, dell’ammontare di un milione di euro, da parte della Protezione civile della Regione Calabria per la messa in sicurezza della zona Cacili – Porto, una delle zone strategiche della città di Bagnara.

L’attività della marineria bagnarese è, infatti, la fonte più importante di lavoro per la nostra comunità. Dopo i sacrifici derivanti dalle ultime mareggiate del dicembre e gennaio scorsi, l'Amministrazione comunale viene ripagata degli sforzi e dell'impegno profusi, con l'importante supporto dell'ufficio tecnico che dovrà continuare con i lavori di progettazione e realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell'intera zona.

Un ringraziamento al Presidente Jole Santelli lo esprimono il Sindaco Gregorio Frosina, la Giunta ed, in particolare, il Vicendaco Mario Romeo che detiene la delega alla protezione civile, soddisfatto per l'importante risultato conseguito. Al Presidente un grazie per l'attenzione e l'impegno dimostrato per la risoluzione di uno dei problemi in atto più importanti che conferirà, peraltro, tranquillità alle famiglie residenti nella zona.

Ric e pubbl