VILLA SAN GIOVANNI Restyling della via marina e mascheramento della variante di Cannitello: incontro Comune RFI

lung villa Venerdì scorso, 18 settembre 2020, l’Amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi e degli Assessori Pietro Caminiti e Giovanni Imbesi, ha incontrato l’Ing. Leocata del gruppo investimenti di RFI, nonché il gruppo di progettisti di Italferr.

Si è proceduto ad un sopralluogo sul lungomare per definire i dettagli dei lavori per il restyling della via marina e per il mascheramento della variante di Cannitello. Il progetto esecutivo è stato depositato dall’impresa aggiudicataria dell’appalto il 3 settembre. Adesso RFI ha 45 giorni di tempo per la validazione del progetto e quindi per consentire l’inizio dei lavori che dovrebbe avere il via nel mese di novembre. Si lavorerà, per la ristrutturazione del lungomare su tre lotti di circa 700 metri, partendo da Nord, ossia dalla rotonda della chiesa di Cannitello e l’obiettivo è quello di concludere i lavori prima dell’estate 2021. Per quanto riguarda il mascheramento della variante, invece, l’avvio dei lavori è sempre previsto per inizio novembre, mentre la conclusione è prevista per la fine del 2021. Da stabilire in una prossima riunione che si terrà alla fine di questa settimana, alcuni dettagli architettonici e gli arredi, in particolare panchine, cestini ecc. I progettisti hanno forniti alcune alternative possibili. Sarà compito dell’amministrazione, con la condivisione delle forze di opposizione, procedere alla scelta dei dettagli, nei margini consentiti dai pareri della sovraintendenza che già si è espressa sul progetto. Nel largo Pino Marra si svilupperà un’area ludica: l’amministrazione ha chiesto che si ricavi un accesso diretto carrabile dalla via marina e che l’installazione delle giostrine preveda strutture inclusive, ossia utilizzabili anche dai disabili.