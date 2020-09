A Palmi incontro con l'assessore all'ambiente della Regione Calabria, Sergio De Caprio

De Caprio a PalmiImportante incontro con l'assessore all'ambiente della Regione Calabria, Sergio De Caprio, al quale abbiamo proposto possibili soluzioni innovative per uscire dalla grave emergenza rifiuti che sta caratterizzando la nostra regione in questi ultimi mesi.

Insieme abbiamo valutato le plausibili alternative al sistema attualmente vigente, che ha drammaticamente evidenziato tutte le proprie criticità, concentrando la nostra attenzione su quelle che darebbero maggiori benefici all'ambiente urbano e non. Ci auguriamo che venga individuata nell'immediato una soluzione che possa rappresentare una valvola di sfogo per tutti i comuni. Tuttavia, abbiamo posto l'attenzione non solo sulle iniziative da adottare tempestivamente, ma anche e soprattutto su soluzioni a medio - lungo termine, come ad esempio la costruzione di innovativi impianti al plasma, che andrebbero a smaltire i rifiuti senza alcun danno all'ambiente, trasformandoli inoltre in una vera e propria risorsa.