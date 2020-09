PALMI Sabato 19 settembre raccolta oli vegetali esausti

Raccolta oli Sabato 19 Settembre, seguendo tutte le disposizioni anti covid, ci sarà la raccolta degli oli vegetali esausti, gestita dalla Cooperativa Sociale Felici da Matti in collaborazione con l'Associazione Ideali di Palmi e gratuita sia per i cittadini che per l'ente.

È stato predisposto un solo punto di raccolta: Piazza Amendola dalle 09:30 fino alle ore 11:30 (in caso di maltempo la raccolta non ci sarà). Sarà possibile avviare a riciclo l’olio fritto, l’olio contenuto nelle scatolette di tonno, di sott’oli e altro, olio non fritto ma non più utilizzabile perché vecchio o sedimentato sul fondo della bottiglia, ecc. ed anche i grassi animali esausti.