SCILLA La Scuola Media Statale G. Minasi trasformata in "Edificio a energia quasi zero"

imp zero Nell'ambito degli interventi di adeguamento sismico della Scuola Media Statale G. Minasi, i cui lavori sono stati aggiudicati, a seguito di apposita richiesta di prenotazione degli incentivi presentata ai sensi del DM 16/02/2016, il GSE spa (Gestore dei Servizi Energetici) ha accolto la richiesta di prenotazione degli incentivi per la trasformazione dell'edificio esistente in "Edificio a energia quasi zero" impegnando la somma di € 744.129,10.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha pertanto avviato le procedure per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva per il successivo affidamento dei lavori. La Commissione Straordinaria ha espresso grande soddisfazione per l'importante risultato ottenuto a favore del mondo scolastico scillese.