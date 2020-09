VILLA SAN GIOVANNI Trasporto disabili "Villa Betania": incontro Comune e Associazione Specialmente Preziosi

spNel pomeriggio di giovedì scorso, presso la sede del Palazzo Municipale, si è svolta una riunione con l'Associazione ''Specialmente Preziosi'' per discutere dell'organizzazione del servizio trasporto disabili presso la struttura socio-riabilitativa “Villa Betania”. L’incontro, fortemente voluto dal Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi, si è svolto alla presenza della Presidente Dott.ssa Franco e di alcuni componenti dell'Associazione.

La Presidente si è fatta portavoce delle istanze di alcuni genitori che usufruiscono ormai da anni del servizio. La Presidente ha espresso preoccupazione circa l’organizzazione del servizio e chiesto rassicurazioni in merito programmazione e alla continuità dello stesso.

La Facente Funzioni ha garantito che il servizio sarà regolarmente effettuato fino al prossimo 24 settembre e che, successivamente,andrà riorganizzato. L'obiettivo è quello di continuare a garantirlo, ma ad oggi non si dispone di tutti gli elementi utili per la riprogrammazione. In collaborazione con la struttura socio-riabilitativa e alla Responsabile del Settore Politiche Sociali Avv. Maria grazia Papasidero si farà il possibile per organizzare e mantenere questo importante e delicato servizio anche in futuro.

Il Sindaco f.f. ha comunicato alla Dott.ssa Franco che il servizio è e sarà svolto dagli autisti del Comune e da assistenti scuolabus (tirocinanti ex lavoratori mobilità in deroga). A tal proposito, accogliendo la proposta della stessa Dott.ssa Franco, alle assistenti scuolabus sono state impartite delle informazioni e delle nozioni di base per l'accoglienza e il primo approccio a soggetti vulnerabili. Sarà inoltre valutato il grado di soddisfazione dell'utenza attraverso la somministrazione di questionari di gradimento, al fine di migliorare ulteriormente la qualità del servizio.

L'Associazione “Specialmente Preziosi” ha richiesto, infine, informazioni su alcuni procedimenti in itinere, quali il centro estivo, e una maggiore condivisione con il terzo settore degli avvisi pubblici.

Il Sindaco f.f. si augura di mantenere un rapporto di collaborazione sempre più proficuo con tutte le associazioni e spera di poter fornire sempre più risposte ai bisogni del territorio.