BAGNARA CALABRA Raccolta differenziata al 67% e 52% a luglio e agosto, Romeo: "percentuali che ci fanno ben sperare per il futuro"

mario romeo La percentuale di raccolta differenziata, rispetto al totale dei rifiuti urbani, ha raggiunto nel mese di Luglio il 67% e in Agosto il 52.2% (vanno considerate, in questo mese, le riduzioni di conferimento della frazione organica e la presenza massiccia di persone non residenti in case sfitte e, quindi, senza i necessari mastelli).

Si tratta di risultati che ci fanno ben sperare per il futuro. Nei prossimi giorni sarà incrementato, in tutto il territorio comunale, il numero delle postazioni di deposito del vetro, verranno azzerati gli accumuli di indifferenziato e sarà reso operativo il servizio di ritiro ingombranti su prenotazione. Pur continuando a differenziare grazie alla collaborazione di buona parte dei cittadini (oltre il 50%), c'è da registrare un alto tasso di abbandoni stradali che deturpa l'immagine della città e manda in frantumi i sacrifici dei cittadini rispettosi delle norme in materia. Nei prossimi mesi, con l'approvazione del bilancio preventivo, saranno intraprese delle azioni che riguarderanno il contrasto agli abbandoni e adottate misure atte a migliorare i servizi.

Da questa brutta storia, che interessa l'intera regione, ne usciremo anche se la parte buona dei cittadini sensibilizzerà la parte inadempiente, convincendola che chi compie il reato di abbandono di rifiuti non solo deturpa l'immagine del paese, arrecando danno all'ambiente, ma soprattutto crea un danno economico alle tasche di tutti noi. Più si differenzia, più si risparmia sulle tariffe.

Un sentito ringraziamento alla nostra concittadina Dott.ssa Vincenzina Barila' che con la sua esperienza nel settore ed il suo impegno, in maniera volontaria ha contribuito affinché si superassero i momenti difficili dell'emergenza, verificatisi nel maggio e giugno scorsi, avviando un percorso molto più pratico nella raccolta dei rifiuti differenziati. Lavoreremo con impegno per un graduale miglioramento dei servizi, consapevoli delle difficoltà derivanti nel conferimento dei rifiuti ma con il buon senso e l'impegno di tutti

INSIEME CE LA FAREMO.

Mario Romeo

Vicesindaco con delega alle Politiche Ambientali