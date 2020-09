Misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà: avviso pubblico del Comune di Bagnara Calabra

Riparti CalabriaAvviso pubblico per l’erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da covid-19 di cui alla d.g.r. 44/2020 e d.d. n. 6049 del 03/06/2020. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista alle ore 12:00 del 21 settembre.

Di seguito le modalità per la presentazione delle domande:

- consegna direttamente all’ufficio protocollo del comune di Bagnara Calabra esclusivamente nell’orario di apertura al pubblico;

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al comune di Bagnara Calabra C.so Vittorio Emanuele snc, 89011 Bagnara Calabra (RC)

- a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo

L’istanza dovrà essere presentata inderogabilmente in unico file formato pdf comprensivo di domanda ed allegati. Il bando e relativo modulo di domanda sono scaricabili dal seguente link del sito web comunale:

http://www.comunebagnara.it/index.php/il-comune/avvisi-e-notizie-in-evidenza/303-avviso-pubblico-per-l-erogazione-di-misure-di-sostegno-e-solidarieta-in-favore-di-nuclei-familiari-in-difficolta-anche-temporanea-dovuta-all-emergenza-sanitaria-da-covid-19-di-cui-alla-d-g-r-44-2020-e-d-d-n-6049-del-03-06-2020?fbclid=IwAR35dgDbQ8zkgi-LPIR3a4ZrRQ1BFme9dAPDpi9aa56OuEQQC2zk8IxNO44