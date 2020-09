"Dona il materiale didattico": Stefania Calderone della (LEGA) sostiene le Famiglie

lega dnaA giorni inizierà la scuola, gli studenti torneranno finalmente nelle loro aule, e siamo tutti alle prese con l'acquisto del materiale necessario per l'attività scolastica. Con l'inizio della scuola, si ripropongono alle famiglie meno fortunate, i problemi di dover affrontare spese onerose per fornire ai loro figli il materiale occorrente! Sono convinta che bisogna dare a tutti gli stessi strumenti e le stesse possibilità, affinché non vi siano disparità, perché gli studenti di oggi sono il nostro futuro!

Prima ancora di essere referente politico della Lega per il Comune di Villa San Giovanni, sono una mamma e conosco da vicino queste realtà, infatti, per questo motivo ho pensato che se tutti noi facessimo un piccolissimo gesto, potremmo fare la differenza consentendo a tutti lo svolgimento in serenità dell'attività didattica! Da questi presupposti nasce l'iniziativa "Dona il materiale didattico", per sostenere le famiglie in difficoltà di bambini e ragazzi: martedì 15 e giovedì 17 settembre dalle 15:00 alle 18:00 vi aspettiamo presso i locali dei Servizi Sociali del Comune di Villa San Giovanni, siti in Via Nazionale n. 545 dove potrete donare penne, matite, pennarelli, quaderni, quadernoni, album, gomme.... Il materiale raccolto verrà distribuito alle famiglie più bisognose individuate dall'ufficio preposto dell'Ente Comunale. Un piccolo gesto che non toglie nulla a noi, ma aiuta tanto gli altri. L'appello a donare è rivolto a tutti, fiduciosa e convinta che la cittadinanza risponderà numerosa dando il proprio contributo! Colgo l'occasione per ringraziare il Sindaco ff Maria Grazia Richichi e il settore delle politiche sociali tutto, per aver accolto la mia iniziativa.