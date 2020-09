BAGNARA CALABRA Sul rimpasto di Giunta è calato il silenzio. Bocche cucite, nessuno parla

bocche chiuseDopo il “coraggioso” rimpasto del Sindaco nessuno parla a Bagnara Calabra. Non parla Gregorio Frosina che dovrebbe spiegare ai cittadini e ai suoi elettori, molti dei quali delusi dai movimenti effettuati, i motivi per i quali pur avendo ben cosciente che serviva un intervento più radicale, alla fine ha optato per la sola sostituzione di un assessore mantenendo al resto della Giunta le deleghe già assegnate in passato.

A dire il vero nell’assegnazione delle deleghe un cambio c’è stato, anzi un ritorno, visto che il vicesindaco si è visto riassegnare quella delega, l’ambiente, che lo scorso 6 agosto aveva restituito al mittente per “sopraggiunti motivi di carattere personale e familiare”. E ne avrebbe ben donde Mario Romeo, l’unico ad avere buoni motivi per essere soddisfatto, anche perché il “rimpasto” ha di fatto aumentato il peso politico di Forza Italia all’interno della Giunta. Ecco, qualche spiegazione non guasterebbe, anche perché il Sindaco sembra aver preferito la via della sopravvivenza nelle scelte fatte in occasione del rimpasto di Giunta, piuttosto che quell’auspicato, almeno a parole, “rilancio dell’azione politico amministrativa”.

Anche il neo-assessore non parla. Concetta Zoccali si era “dimessa” da Consigliere di maggioranza con una lunga lettera in cui certamente non le aveva mandate a dire sopratutto a chi, almeno fino ad allora, non aveva mantenuto fede alle promesse fatte in campagna elettorale e nel corso della legislatura. Ed anche chi è uscito dalla Giunta, la Dott.ssa Angela Randazzo, non parla. Sollecitata più volte ha preferito declinare, in attesa forse di stemperare la giusta indignazione per un rimpasto che è diventato un rimpastino, per finire poi ad un semplice avvicendamento. Insomma non parla nessuno, anche le opposizioni latitano. Pistolesi si è limitato al solito post su facebook, mentre di “Insieme per Crescere” si sono perse le tracce. Ed i malpancisti? Sono lì. Qualcuno con coraggio sostiene le proprie tesi, altri latitano da lungo tempo, con assenze più o meno giustificate dal Consiglio Comunale, e affidano ai social disegnini ed analisi politiche di varia natura.

Non è chiaro perché nessuno parla. Poca dimestichezza con i mezzi di comunicazione, difficoltà a motivare le proprie scelte; per alcuni, probabilmente, la non consapevolezza di svolgere un ruolo pubblico e di dover dare conto all’intera cittadinanza. Vedremo cosa succederà in Consiglio Comunale, soprattutto nella sessione di bilancio, e se basteranno i numeri risicati della maggioranza per approvare il documento cantabile e permettere all’Amministrazione Frosina, pur tra notevoli difficoltà, di terminare la legislatura.

Car. Trip.