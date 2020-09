VILLA SAN GIOVANNI Approdi a sud, Imbesi e Bellantoni: attacchi immotivati dal Partito democratico

approdi a sud Il Partito democratico non perde occasione per sferrare attacchi immotivati e, come in questo caso, contrari alla realtà dei fatti. Non risponde al vero, infatti, che il Comune di Villa San Giovanni non abbia avanzato proposte all’Autorità di sistema portuale dello Stretto per il piano operativo triennale. E’ vero l’esatto opposto e cioè che l’amministrazione ha sempre avuto una più che proficua interlocuzione con l’Autorità di sistema portuale dello Stretto ed in particolare con il Presidente Mega sia per il tramite del Sindaco f.f. Maria grazia Richichi sia per il tramite dell’Assessore Imbesi e del Consigliere Bellantone, culminati nella formalizzazione di proposte da inserire nel piano operativo triennale già in data 7 luglio 2020.

L’amministrazione ha sostenuto e richiesto lo spostamento degli approdi a sud dell’attuale porto di Villa San Giovanni, al fine di superare i problemi legali al traffico dei mezzi pesanti ed al conseguente inquinamento ambientale ed acustico che ne deriva. Si è chiarito che in tal senso si è espresso, all’unanimità il Consiglio comunale della Città ed anche il Consiglio della Città Metropolitana. Si è prospettata anche l’esistenza di delibera della Giunta della Regione Calabria che ha finanziato la viabilità di accesso alla nuova area portuale ed all’arteria autostradale. Il tutto documento ed approfondito come fatto in oltre tre anni di consiliatura per il tramite della rappresentanza parlamentare del territorio, in particolare del Sen. Marco Siclari che per ben 4 volte ha presentato il progetto degli approdi a sud come emendamento a vari disegni di legge, ricevendo sempre dal Governo in carica l’indisponibilità politica all’approvazione. L’autorità portuale ha non solo inserito nella discussione generale l’idea progettuale degli approdi a sud come obiettivo, ma ha sempre convenuto come questa sia la migliore soluzione, tanto per il Comune di Villa San Giovanni, quanto per il Comune di Reggio Calabria, quanto per il sistema portuale e dei trasporti. Non ultima per importanza l’amministrazione ha chiesto che venga istituita una sede operativa dell’Autorità portuale proprio a

Villa San Giovanni.

Ass. Giovanni Imbesi

Cons. delegato Amm. Giuseppe Bellantone - Ric e pubbl