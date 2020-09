Referendum sul taglio dei parlamentari, i Democrat per il si. Venerdì 11 settembre incontro dibattito a Villa

ANTONELLA SANTOROVILLA SAN GIOVANNI - Nel corso dell’ultima direzione nazionale (il sette settembre) il Partito Democratico si è espresso a favore del Sì al referendum costituzionale sul “taglio dei parlamentari”. Il Segretario Zingaretti, però, non ha nascosto le tante titubanze della base e ha articolato in maniera complessa l'adesione ad una Riforma non compiuta cui dovranno seguire le necessarie integrazioni già incardinate dal Partito in Parlamento.

Occorre, quindi, riportare il vivace dibattito sulla questione anche all'interno dei circoli, per offrire ai cittadini desiderosi di approfondire la tematica una relazione tecnica precisa e per chiarire le diverse posizioni emerse all’interno del mondo riformista. In tale contesto, il Circolo villese del Partito Democratico ha organizzato venerdì 11 settembre, alle ore 19,00, presso la sede di Via Nazionale (accanto al Comune di Villa San Giovanni), un incontro/dibattito che vedrà l’intervento specialistico dell’avv. Antonella Santoro, militante e dirigente Dem.

L’iniziativa sarà introdotta e moderata da Enzo Musolino, portavoce del PD villese. La cittadinanza è invitata a partecipare e, nel rispetto della normativa anti Covid, ad indossare la mascherina protettiva.