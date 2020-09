BAGNARA CALABRA Approvvigionamento idrico in tutto il territorio. L'Assessore ai lavori pubblici Avv. Oliverio fa il punto della situazione

Francesco Oliverio L’Assessore ai lavori pubblici Avv. Francesco Oliverio interviene sull’importante tema dell’approvvigionamento idrico di tutto il territorio comunale:

“Negli ultimi tempi sono stati realizzati lavori importanti, necessari per l'approvvigionamento idrico di Solano. Ulteriori interventi sono stati realizzati anche sulla condotta di Pellegrina e Ceramida. Al momento, invece, si sta intervenendo presso la falda acquifera del torrente Gaziano. Si tratta di lavori svolti con grande impegno e determinazione dalla ditta General Work srl di Gramuglia a cui vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale per il lavoro fin qui svolto, in condizioni peraltro molto disagiate, perché effettuati in una zona impervia.

Questi importanti interventi, sotto la stretta visione e coordinamento del dirigente dell'ufficio Geom. Mimmo Pitasi, porteranno ad un’erogazione d’acqua più costante nelle zone di Porelli, centro e Marinella”.

