BAGNARA CALABRA Le riflessioni sulla stagione estiva del Vicesindaco Mario Romeo

mario romeo Il mese d’agosto, quello delle ferie per antonomasia, s’è da poco concluso. Mario Romeo, vicesindaco della cittadina della Costa Viola, con delega al turismo e spettacolo, esprime alcune considerazioni sulla particolare estate in era Covid, della quale stiamo vivendo gli ultimi scampoli:

“Nonostante il momento delicato che tutti noi stiamo vivendo, a causa della pandemia, la presenza di turisti è stata notevole. Ci risulta che alberghi, ristoranti, pizzerie, bar e locali in genere siano soddisfatti, soprattutto perché, in primavera, causa lockdown, le previsioni non erano certo rosee. Siamo riusciti anche quest’anno, come da tradizione, a proporre ai nostri concittadini e ai villeggianti la rassegna “Bagnara Estate” con un programma variegato che comprendeva teatro, musica, danza, moda, cultura. E siamo riusciti a realizzarlo nonostante le ristrettezze causate dalle norme anti-covid.

Potendo godere di un clima mite ben oltre la conclusione dei mesi estivi, s’è pensato di estendere la durata dell’isola pedonale sul Corso Vittorio Emanuele II fino al ponte di Ognissanti. Contiamo, così, di invogliare un buon numero di visitatori a continuare venire nella nostra città, per passare piacevoli momenti di relax, anche in autunno. Bagnara ha saputo reagire alle incognite di una stagione turistica davvero complicata con l’impegno e la voglia di fare che caratterizza la sua gente, i suoi commercianti e i suoi imprenditori, con i quali l’Amministrazione Comunale s’è impegnata e s’impregnerà in futuro a collaborare per il rilancio della nostra cittadina.

