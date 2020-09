VILLA SAN GIOVANNI Attivati i tirocini ex percettori mobilità in deroga

mobilità in deroga villaSi è conclusa con successo la procedura di accreditamento all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale – Regione Calabria, la cui istanza è stata presentata in data 19 novembre 2019 dal Comune di Villa San Giovanni candidato ad essere l’ente Capofila di 17 tra associazioni e comuni distribuiti sull’intero territorio della Regione Calabria: Calanna, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Galatro, Laganadi, Roghudi, San Roberto, Santa Severina (KR), Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, ASD Accademia del Tennis, Fondazione Scopelliti, Associazione Istituto Cenide, Sant’Eufemia D’Aspromonte, Bova Marina, Melito Porto Salvo.

Il Decreto n. 431 del 26 maggio 2020 a firma del Direttore Flavio Siniscalchi oltre ad accogliere l’istanza di iscrizione del Capofila e degli altri Enti, denominati Enti di accoglienza, ha autorizzato l’utilizzo di ben 63 sedi di attuazione per un numero di circa 650 volontari, e accreditato 10 figure professionali che d’ora in avanti saranno i referenti degli Enti di Accoglienza, dei Volontari e del Dipartimento stesso.