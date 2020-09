BAGNARA CALABRA Strade al buio in Località Calcara: interrogazione di "Rinascita per Bagnara"

Località CalcaraDi seguito pubblichiamo l'interrogazione del gruppo "Rinascita per Bagnara" in merito al servizio di illuminazione in località Calcara a Pellegrina di Bagnara Calabra,

I sottoscritti SANTA PARRELLO, DANIELA SALERNO e ADONE PISTOLESI, consiglieri comunali del gruppo “RINASCITA per BAGNARA”, chiedono di conoscere, previo immediata ed esclusiva risposta scritta, quanto segue.

- Nella presente interrogazione si evidenzia e si denuncia lo stato di indecoroso disinteresse, degrado e abbandono assoluti, al di là di ogni plausibile immaginazione, nel quale si trova la LOCALITA’ CALCARA CASE POPOLARI ove, per come già segnalato da innumerevoli concittadini residenti, per come già documentato in testimonianze, documentazioni video raccolte e per quanto dichiarato da più di 6 (SEI) MESI non viene garantito alcun SERVIZIO di ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

- Degrado, disinteresse e abbandono che testimoniano quanto, passate le “ attenzioni ” dei periodi pre-elettorali, ove la rincorsa spasmodica del consenso “accende” solo illusoriamente l’interesse, si lasci tornare questa parte del nostro paese che nella realtà è “ l’ultima degli ultimi”, come sempre avvenuto nel tempo, all’atavico disinteresse.

- E pensare che l’ascolto, l’attenzione ed il buon amministrare, vengano a mancare ove la rappresentanza amministrativa sia numericamente la più alta di tutto il paese, giacché il loco nutre ben 4 (quattro) amministratori della compagine di “ BAGNARA BENE COMUNE “ e precisamente: il PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE, l’ASSESSORE al BILANCIO, l’ASSESSORE ai LAVORI PUBBLICI e il DELEGATO (appunto) alle FRAZIONI.

- Considerato che lo stato dei luoghi non è solo un’immagine degradante per tutto il paese, ma pone tutti i concittadini residenti in uno stato di assoluto e permanente pericolo della incolumità e salute pubblica, con la presente si chiede l’immediata risoluzione di quanto segnalato e denunciato affinché, a brevissimo ,si riporti tutta l’area in oggetto in regime di assoluta vivibilità e sicurezza.

Si richiede esclusiva risposta scritta e per conoscenza si inoltra alla

LOCALE STAZIONE CARABINIERI di BAGNARA CALABRA.