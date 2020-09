BAGNARA CALABRA "Bagnara Bene Comune" al capolinea

Bagnara Bene Comune di Giuseppe Careri

Il problema non è chi è uscito o chi è entrato (la Zoccali vale la Randazzo), il problema è stato ammettere pubblicamente le difficoltà di amministrare, azzerare conseguenzialmente la giunta e poi cavarsela con il cambio di un solo assessore. Si è persa ulteriore credibilità perché la gente si è sentita presa in giro. Non credo che fosse questa l'intenzione del Sindaco, ovvero quella di imbastire una pantomima pubblica per poi chiuderla con il finale tra i peggiori possibili. Credo piuttosto che Gregorio Frosina abbia trovato serie difficoltà a mettere su una Giunta davvero nuova per mancanza di disponibilità interne ed esterne.

Doveva prenderne solo atto, dimettersi e lasciare che altri, attraverso elezioni che si sarebbero tenute probabilmente entro il 15 dicembre, si prendessero cura di Bagnara con tutte le sue croniche difficolta. Nella vita c'è sempre il momento delle scelte difficili e questa per il Sindaco politicamente lo era. Forse la più difficile della sua lunga personale storia politica. Ha scelto di non scegliere continuando un'avventura che era e resta ancora dall'esito incerto. La maggioranza non è stata ricompattata, i numeri restano ancora risicatissimi e non si capisce da dove possa arrivare questo nuovo slancio amministrativo considerato che si andrà avanti con la stessa squadra di prima.

Sullo sfondo rimangono i numerosi problemi irrisolti del paese, il malcontento tra la gente, la delusione di quanti come il sottoscritto avevano creduto in progetto politico che andasse oltre le insegne dei partiti, mettesse assieme le migliori energie del centrodestra e del centrosinistra bagnarese chiudendo la pagina più buia della storia amministrativa cittadina dopo il clamoroso scioglimento del Consiglio comunale per condizionamento mafioso e la dichiarazione di dissesto. All'epoca occorreva cambiare aria e allontanare il sospetto di una gestione della cosa pubblica ai limiti della legalità. Forse questo obiettivo, fino a prova contraria, è stato raggiunto perché tutto si può dire di Gregorio Frosina e dei suoi uomini tranne che siano contigui a certi ambienti anche solo per frequentazioni personali. Ma da solo questo non basta. Non è bastato. Pur nelle obiettive difficoltà ad amministrare dovute a problemi insormontabili, in questi tre anni ci si sarebbe aspettato qualcosina in più. L'aver ammesso pubblicamente di aver fallito e poi decidere di continuare come nulla fosse successo, è aggiungere un fallimento al fallimento.

Non me ne vogliano i cari amici amministratori che per amor patrio ho cercato di difendere per tre anni consecutivi prendendomi inproperi a destra e a manca, oltre all'etichetta di portavoce di Bagnara Bene Comune, cosa assolutamente non vera. Ma credo che la soluzione migliore e più attesa sarebbero state le dimissioni.

Per quanto mi riguarda, da semplice elettore e da sostenitore di quel progetto politico, l'esperienza di Bagnara Bene Comune finisce qui. A questo punto non mi resta che augurare buon lavoro al nuovo esecutivo con la speranza che riesca a smentire lo scetticismo che pervade praticamente tutto il paese.