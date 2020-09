BAGNARA CALABRA Nuova Giunta, la montagna ha partorito il topolino

Municipio Bagnara

Alla fine Gregorio Frosina ha deciso di non smuovere troppo le acque, un solo cambio che prevede l'ingresso in Giunta di Concetta Zoccali e l'uscita di Angela Randazzo. Tina Maceri continua a fare il Presidente del Consiglio, l'ala destra della maggioranza si rafforza con la nomina di un secondo assessore, e al Sindaco non resta che andare avanti con una maggioranza numericamente risicata e politicamente debole.

Anche sulle deleghe non c'è stata rotazione con i neo-assessori che si sono visti confermati gli incarichi già ricoperti in questi tre anni di legislatura.

Di seguito i "nuovi" assessori e le deleghe assegnate dal Sindaco a ciascun componente della Giunta.

Mario Romeo, vicesindaco con delega al turismo, spettacolo, politiche ambientali e protezione civile;

Silvana Ruggiero, welfare e servizi sociali, pari opportunità, personale, associanismo, volontariato, politiche sanitarie;

Felice Maceri, Bilancio, programmazione, agricoltura e pesca;

Francesco Oliverio, Lavori pubblici, contenzioso, porto;

Concetta Zoccali, Pubblica istruzione, sport, politiche giovanili,servizi informatici.

