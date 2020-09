BAGNARA CALABRA Il rimpastino è servito. Tina Maceri al posto di Angela Randazzo?

Comune Bagnara >. Queste le parole del sindaco Gregorio Frosina interpellato nella serata di ieri da CostaViolaNews.it.

Chi si aspettava colpi ad effetto, e atti di intraprendenza politica da parte del primo cittadino probabilmente rimarrà deluso. L'unico cambio, per ora sussurrato nei corridoi di Palazzo San Nicola, riguarda il Presidente del Consiglio Tina Maceri che dovrebbe prendere il posto di Angela Randazzo. Tutto qui? Ieri non sono mancate le tensioni all'interno della maggioranza, con il Sindaco che continua a fare calcoli alla ricerca dei numeri per tentare di portare a termine la legislatura. C'è ancora qualche muso lungo ma l'unica potrona libera, se la Maceri entra in Giunta, rimane quella di Presidente del Consiglio, troppo poco per accontentare i tanti pretendenti.

A questo punto servono otto consiglieri comunali, e se Maiorana, Dominici e l'esclusa Randazzo si metteranno di traverso i problemi per Frosina potrebbero già cominciare fin dal prossimo Consiglio Comunale dove è previsto l'approdo in aula del bilancio di previsione. Altra incognita riguarda il comportamento che terranno i consiglieri comunali Spoleti e Zoccali che in queste ore, secondo alcune indiscrezioni, sono in attesa di capire come andrà a finire per poi, a cose fatte, decidere il da farsi.

L'opposizione invece se la ride con Adone Pistolesi che in queste ore pubblica sui social immagini satiriche per evidenziare la pochezza di un operazione politica che se finirà, così come sembra, <<a sostenere il Sindaco PD - scrive l'esponente di "Rinascita per Bagnara" - sarà il PDiC bagnarese, con la benedizione di Jole Santelli e dell'On. Cannizzaro>>. Oriana e Bagnato invece, fanno sapere che il Sindaco deve risolvere i propri problemi, trovare una maggioranza, e spiegare bene cosa vuole fare in questa ultima parte di legislatura. Insomma per l'esperto Frosina i problemi non mancano, e al momento non sono esclusi clamorosi colpi di scena. Nelle prossime ore probabilmente ne sapremo di più.

