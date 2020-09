Ilario Ammendolia Intervista ad Ilario Ammendolia candidato sindaco al Comune di Scilla

D) Lei è candidato a sindaco di Scilla. Quali sono le possibilità di riuscita nell'impresa.

R) Ovviamente meno di zero. Tra l'altro non sarebbe assolutamente augurabile una simile ipotesi.Anzi mi farebbe paura. I cittadini di Scilla hanno sicuramente intelligenze e capacità per esprimere una loro classe dirigente e quindi, com'è naturale e giusto, la città sarà amministrata da scillesi.

D) Quindi si tratta della classica lista "civetta" formata all'ultimo momento per aggirare il problema del quorum?

R) Quantomeno nelle mie intenzioni assolutamente no. Ho fatto incontri a Plati per stimolare la seconda lista mentre a Brancaleone mi sono rivolto all'ex sindaco per la formazione di liste capaci di introdurre i temi legati al ripristino dello Stato di diritto in Calabria.

Ovunque abbiamo potuto ci siamo messi al servizio dei cittadini per difendere la libertà e la democrazia . La situazione di Scilla mi è stata prospettata all'ultimo momento. Ho avuto solo poche ore per riflettere e ciò mi ha portato a commettere più di qualche errore. . A saperlo prima avremmo dato vita ad una lista molto più qualificata, discutendo innanzitutto con i cittadini di Scilla e poi chiedendo ad esponenti del pensiero democratico e garantista di essere presenti. Mi riferisco a scrittori di livello come Mimmo Gangemi,ed ai tanti bravissimi avvocati che sono esposti sul fronte meridionalista e garantista. Avremmo chiesto la loro presenza in lista per "testimoniare" con la loro candidatura che il popolo di Scilla, non essendo mafioso, non ha alcun bisogno di essere amministrato da commissari antimafia.

D) Perché dà un giudizio così severo dei commissari antimafia?

R) Perché, e pur senza geralizzare, dopo la gestione dei commissari i paesi vengono riconsegnati agli amministratori sporchi e pieni di rifiuti ( Scilla, Plati ecc), con una democrazia depressa così tanto che non si trovano candidati disponibili ad amministrare i loro Comuni. (Melito, Brancaleone, Scilla, ecc), molto spesso con i bilanci dissestati( Siderno) . Infine perché i "commissari" sono la negazione del concetto di sovranità popolare.

D) Come vive questa esperienza?

R) Con lo stesso animo che ci ha guidato in questi anni ad organizzare punti di forte resistenza al "pensiero unico dominante" che pretende di ridurre la questione meridionale in questione criminale". Oggi a Scilla, domani a Siderno e quindi a Reggio. Insomma ovunque ci sia la possibilità di diffondere le nostre idee, noi tenteremo di esserci.

D) Quindi farà il consigliere di minoranza a Scilla?

Ho 75 anni. Non ho alcun bisogno di poltrone o strapuntini. Ho conosciuto Scilla quando era sindaco Rocco Minasi, maestro e compagno in tante dure lotte negli anni 60. Oggi pur avendo ricoperto incarichi pubblici, considero l'onore più grande quello di mettermi al servizio della mia gente e della mia Terra soprattutto sul fronte degli "ultimi" e per la difesa ad oltranza della Costituzione. Questo continuerò a fare. Quindi, parlerò con la gente di Scilla con lo spirito di chi chiede ospitalità e solo per imparare. Se ci saranno le condizioni svolgero' con umiltà il mio ruolo e mi farò interprete della gente nella misura (e fintanto) che ne sarò capace. Affronterò, come ho sempre fatto, temi che sono estremamente attuali come la giustizia sociale, il riscatto della Calabria, ed il rispetto delle garanzie costituzionali. Qualora non ci fossero le condizioni per farlo non esitero' un solo secondo a trarre le naturali conseguenze.

Intervista a Riviera. Settimanale della Locride.