BAGNARA CALABRA Frosina "consulta" le opposizioni: "Rinascita per Bagnara" detta le condizioni

Adone Pistolesi Avviate le consultazioni da parte del Sindaco. Il primo con cui il primo cittadino si è consultato è Adone Pistolesi che nel corso dell'incontro ha chiesto che vengano accolte una serie di condizioni, senza le quali non vi è alcuna possibilità di collaborazione con il gruppo di maggioranza.

Per dimostrare che mai vi è stata alcuna pregiudiziale sulla Sua persona, sono/siamo disposti a proporre queste pre - condizioni:

1. Azzeramento della Giunta Comunale e nessun re-ingresso, anche se con diverse deleghe, delle figure uscenti.

2. Nessuna richiesta e nessun ingresso e/o ruolo da parte dei consiglieri comunali di “RINASCITA per BAGNARA”.

3. Nomina, nella nuova Giunta Comunale, di 3 consiglieri comunali che siano stati eletti esclusivamente nella lista “BAGNARA BENE COMUNE”

4. Nomina di 2 “tecnici” esterni, “esterni” anche alla politica e con competenze: