BAGNARA CALABRA "Nella mia Città" sulla nuova Giunta: "si valutino profili idonei, per evitare che sia soltanto un giro di valzer di poltrone"

Nella mia Città - Con decreto sindacale n°11 reso pubblico in data 27/8/2020 mediante affissione all’albo pretorio comunale, il sindaco di Bagnara Calabra ha disposto la “revoca nomina componenti della Giunta Comunale”. Dal documento si evince che il primo cittadino ha adottato tale provvedimento in quanto “….atto di responsabilità politica che viene assunto nell’esclusivo e preminente interesse della comunità amministrata, quale momento di auspicato rilancio dell’azione politico-amministrativa…”.

Il Sindaco dichiara anche d’aver valutato molto attentamente l’azione di governo sin qui svolta e la valuta insoddisfacente per efficienza ed efficacia nel perseguire il pubblico interesse, al punto da dover provvedere alla revoca di tutta la Giunta. Alla luce di quanto rilevato dal Sindaco consigliamo allo stesso di chiedere al Consiglio Comunale un atto di grande responsabilità al fine di ottenere mandato per ricercare anche oltre i confini di Bagnara e all’interno del territorio nazionale i profili più idonei, per competenza e capacità professionali, a perseguire gli interessi della comunità e avviare l’auspicata inversione di tendenza verso un effettivo e tangibile miglioramento della qualità della vita dei cittadini bagnaresi. In buona sostanza si dovrebbe chiedere al Consiglio di ristabilire il primato dei Beni Comuni e la componente di maggioranza dovrebbe farsi garante affinché questa svolta epocale possa realmente realizzarsi.

Appare imprescindibile la partecipazione di un esperto manager per gestire l’organizzazione amministrativa e finanziaria dell’ente, la valorizzazione e crescita professionale delle risorse umane, la qualità dei servizi, la digitalizzazione degli uffici. Ancora un esperto di pianificazione territoriale, in particolare urbanistica ed edilizia, e soprattutto ambientale. Infine, un esperto di organizzazione e predisposizione progetti relativi ai finanziamenti regionali, ministeriali, comunitari. Disponibili ad un confronto per approfondire le tematiche indicate, auspichiamo che il signor Sindaco riesca a trovare la soluzione a questa crisi che sia la più adeguata alle reali esigenze della nostra comunità e che non sia soltanto un giro di valzer di poltrone.

Riceviamo e pubblichiamo