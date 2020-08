VILLA SAN GIOVANNI Molo di sottoflutto, l'Amministrazione Comunale, "bisogna fare chiarezza"

msfBisogna fare chiarezza sulle attività in corso al molo di sottoflutto. Quanto si apprende dalla stampa rischia di essere fuorviante e rischia di confondere le idee del cittadino. Tutti i diportisti devono rispettare le regole, le ordinanze vanno rispettate e al molo di sottoflutto vige un'ordinanza che vieta l'ingresso e l'ormeggio all'interno dell'area, ciò avviene non perché a questa amministrazione piaccia tenere chiusa un'area che ha fortemente voluto completare, bensì per assicurare la definizione dell’iter di concessione e per garantire la sicurezza delle imbarcazioni e delle persone che vi accedono.

L’affidamento in gestione in base al nuovo regolamento è volto a individuare gli operatori economici che gestiranno il molo per conto del Comune, in modo da puntare all’efficiente ed economica gestione e le occupazioni abusive intralciano questo percorso. La scelta di dare in concessione le aree deriva dal fatto che l'ente non ha in organico personale per poter gestire bene quella grande area, per questo motivo si è scelto di dare tramite bando concessioni a privati, che certamente potranno, come già avvenuto lo scorso anno, garantire ordine e sicurezza. Le parole d'ordine devono essere sicurezza e rispetto delle regole, tutti coloro che non rispettano le regole e mettono a rischio la loro e l'altrui sicurezza non potranno essere tollerati, pertanto sia l'Amministrazione comunale che la Capitaneria non potranno tutelare situazioni di illegittima occupazione di demanio marittimo. L'iter delle concessioni stagionali, si è evidentemente dilungato per via dell'inesistenza fino a qualche mese fa di un ufficio tecnico, ufficio rimasto con una sola unità per diversi mesi e ricostituito tramite l'assunzione di 3 giovani tecnici, in servizio da pco tempo. Pertanto, invitiamo le associazioni di categoria e gli amanti del diporto nautico, a voler comprendere che le aree dovranno rimanere libere, si spera per pochissimi giorni, comunque fintanto che non ci saranno le concessioni, questo era chiaro a tutti sin dal momento dell'emanazione dell'ordinanza nel maggio 2020, ordinanza a più riprese pubblicizzata. In merito alle nuove concessioni, in questi giorni stiamo lavorando assieme all'ufficio tecnico affinché si possa velocizzare ogni procedura, grazie alla costante collaborazione della Capitaneria di porto, che ringraziamo, nelle persone del direttore marittimo Ranieri e di tutti i suoi collaboratori, in soli due giorni abbiamo chiesto e ottenuto il parere positivo per gli assegnatari che hanno trasmesso tutta la documentazione progettuale, manca ad oggi solo il parere del genio civile opere marittime, all'ottenimento del quale potranno essere rilasciate le concessioni. È importante una maggiore collaborazione da parte di tutte le associazioni di categoria, affinché tutti i soci che posseggono natanti alati sulle spiagge villesi, procedano alla registrazione presso il registro dei natanti che abbiamo inteso istituire a inizio di questa estate, tale importante step oltre che rappresentare un segno di trasparenza, legalità e collaborazione, potrà presto garantire un più agevole controllo del litorale e una sicurezza maggiore. Da ultimo e non per importanza si comunica che grazie al confronto tra le istituzioni e l'ufficio tecnico comunale, le concessioni che saranno rilasciate avranno una durata di 4 mesi decorrenti dall’effettivo rilascio, nel frattempo va avanti il completamento della variante al piano spiaggia che potrà garantire concessioni di durata maggiore.