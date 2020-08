E' crisi al Comune di Bagnara Calabra: "Chi vivrà, vedrà"

Comune Bagnaradi Peppino Maisano

Mentre scrivo è più che certo il Sindaco Frosina abbia provveduto a formalizzare l’adempimento annunciato di dimissionare la Giunta Comunale di Bagnara.

Si aprono a questo punto scenari imprevisti e nuovi che vale la pena esaminare a beneficio, in prima istanza della Città e della popolazione, ed in seconda dell’istituzione municipale che va aiutata e difesa dalle impietose incursioni degli “arrampicatori scalzi” a beneficio dei sani e duraturi principi del quieto vivere che tutti cerchiamo e amiamo, nonché del superamento dalla condizione di disagio, al limite del degrado civile, che tutti soffriamo e subiamo.

E’ di chiara evidenza che essendosi aperta una crisi all’improvviso con modalità fino ad ora inusitate, bisogna per prima cosa evitare il peggio rappresentato dalle possibili dimissioni del Sindaco che creerebbero un ingestibile vuoto. Necessita perciò riflettere attentamente e valutare l’uscita più sicura e idonea che la situazione impone. Anche io ritengo che sarà molto difficile lavorare con successo all’interno della morente maggioranza e richiamarla a nuova vita, sperando che possa compiere il rimanente percorso fino alla fine.

Troppi gli scollamenti, molti gli strappi verificatisi nell’intero cammino dall’inizio ad ora; troppe soprattutto la tensione accumulata e la sfiducia dell’uno verso l’altro che hanno segnato fino a qui un cammino tortuoso e tormentato specie per chi ha dovuto sopportare come Frosina sulle spalle il peso delle continue tensioni interne.

Ipotesi di aperture a dx e a sx non appaiono percorribili per l’inconciliabilità di principio che il sistema elettorale impone e che sicuramente il Sindaco, per la sua formazione politica e per il suo portato personale apertamente respinge e rifiuta.

L’ultimo possibile tentativo resta dunque lo sbocco nella Giunta tecnica che, in considerazione del paludoso terreno su cui verrebbe a confrontarsi, corre anche essa pericolosi rischi, prima ancora di quello derivante dalla sua improbabile formazione. Ma resta comunque, anche se difficile, l’unica e l’ultima spiaggia. Per svariate ragioni. Innanzitutto perché un sindaco come Frosina, considerato e stimato, non può mollare il Comune e andarsene via per i dispettucci di bottega e di bassa lega preparati per favorire manovre di forze reiette, già sperimentate con i fallimenti su tutti i fronti e pronti ad entrare nella Città per impossessarsene ancora con sicumera e boria da vincitori.

In secondo luogo perché la Giunta tecnica è l’unica che può salvaguardare il Sindaco anche e soprattutto nel caso di bocciatura. La Città, a questo punto, avrà apprezzato il suo sforzo per il tentativo di risalita e non mancherà di segnalare coprendo di biasimo chi farà fallire lo sforzo e il tentativo di ripresa. Se non riuscirà a formare la Giunta tecnica resta scritto che ci ha tentato, e il Sindaco lo spiegherà ai cittadini, nell’atto doveroso di dimettersi, con un manifesto di saluto.

Non c’è altra scelta a questo punto per Gregorio Frosina, a meno che voglia avventurarsi in un oscuro labirinto e uscirne poi stremato, deluso e sconfitto. Faccia ora la parte che gli spetta, con orgoglio e determinazione: prenda il telefono in mano, e consulti anche la disponibilità di qualche suo ex omologo ad entrare nella sua costituenda Giunta. Prepari un programma serio e fattibile per il poco tempo rimasto ancora utile e affronti la prova del Consiglio comunale. Chi vivrà vedrà.