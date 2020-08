SCILLA Presentata la lista "Scilla Riparte" con candidato a Sindaco Pasqualino Ciccone

Pasquale CicconePresentata la lista "Scilla Riparte" con candidato a Sindaco Pasqualino Ciccone. Ed è lo stesso ex Sindaco ad annunciare gli altri componenti della lista che òp accpmpagneranno in questa campagna elettorale:

1) Ing. Arena Nicoletta;

2) Dott.ssa Bellantoni Annamaria;

3) Dott. Catalano Francesco;

4) Ing. Ceravolo Fortunato;

5) Sig. Cotroneo Filippo;

6) Avv. Follino Monica

7) Sig. Meliambro Rocco;

8) Sig. Paladino Girolamo;

9) Dott. Patafio Mario;

10) Sig.ra Salvaguardia Maria;

11) Sig. Scarano Domenico;

12) Ing. Vita Giuseppe.

<<Ci proponiamo per amministrare la città di Scilla nei prossimi 5 anni, commenta Ciccone - con l'intento di continuare il lavoro svolto dalla passata amministrazione con l'obiettivo di continuare a contraddistinguerci per il nostro impegno e per il nostro attaccamento a Scilla. Nei prossimi giorni presenteremo alla cittadinanza la lista ed il programma>>.