Pirrotta (LEGA): "Ponte sullo Stretto, una reale opportunità di sviluppo"

ponte Conte non può continuare a prendere in giro il Sud e gli Italiani. Un Premier mai eletto ma semplicemente “nominato” dovrebbe usare maggiore responsabilità cercando quantomeno di non fare dichiarazioni che possano compromettere la realizzazione dell’unica infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio.

L’ invito che la Direzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria della Lega “SALVINI Premier” rivolge a Conte è di chiarire la propria strategia di sviluppo per il Sud. Il Sud chiede al Governo sviluppo del territorio e valorizzazione del patrimonio storico culturale. Il Sud non deve essere una realtà da cui fuggire, i giovani devono poter trovare lavoro nella loro terra senza dover emigrare. Il Ponte dello Stretto rappresenta l’unica opportunità reale di sviluppo del nostro territorio. I numerosi studi ingegneristici ed ambientali completati in questi anni hanno confermato la sicurezza e la fattibilità dell’opera. Oltre ai vantaggi di velocizzazioni dei collegamenti rappresenterebbe il collegamento stabile della Sicilia alla Calabria e, più in generale, al continente europeo. La Lega della Città Metropolitana diReggio Calabria con, in prima linea il nostro candidato a Sindaco Antonino Minicucci, è già al lavoro per aprire un libro nuovo nella storia d’Italia. Al Premier Conte rivolgiamo l’invito di uscire dal “ tunnel” e di non “far andare sott'acqua” anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Da parte del Governo servirebbe concretezza ed un forte segnale di ripartenza del Paese e non dichiarazioni superficiali e irrealistiche.

Giuseppe Pirrotta Resp. LEGA SALVINI Area Tirrenica e INFRASTRUTTURE Franco Recupero Segretario LEGA Città Metrop. RC