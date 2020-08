BAGNARA CALABRA IMU, Santa Parrello (RxB) scrive al Sindaco in vista del Consiglio Comunale del 20 agosto

Santina ParrelloSanta Parrello (Rinascita per Bagnara) scrive al Sindaco e a tutti i Consiglieri Comunali, in vista del Consiglio Comunale del 20 agosto ptossimo, sulla revisione valori venali aree fabbricabili con adeguamento degli stessi al valore di comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione (art. 5 Dlgs. 504/92 )

La scrivente Santa Parrello, consigliere comunale del gruppo di “Rinascita per Bagnara”, in relazione alla seduta del prossimo consiglio comunale, nel comunicare il proprio rammarico per non potervi partecipare, a causa di impegni fuori sede già organizzati da tempo, facendo seguito alle pregresse richieste (10/02/19, 29/6/19, 11/02/20), nonché ai vari interventi, svoltinei precedenti consigli comunali, rappresenta alle S.S.L.L., ancora una volta, l’impellente necessità di demandare al responsabile dell’Ufficio tecnico, od altra figura omologa, la stima dei valori medi di mercato delle aree edificabili, su cui va calcolato l’IMU, al fine di rideterminarli, in coerenza con i reali ed attuali valori di comune commercio. Non si tratta di una revisione a carattere eccezionale,essendo prevista dall’art. 7 del regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale, approvato dal C.C. con atto nr. 36 del 30.9.2014, che stabilisce che la Giunta municipale approva annualmente i valori medi di mercato attribuibili alle aree fabbricabili in esito a perizia dell’Ufficio tecnico comunale.

I valori venali attuali - limitatamente a quelli dei terreni edificabili - su cui è calcolata l’IMU, infatti, sono assolutamente non corrispondenti a quelli di mercato e la loro individuazione ha creato clamorose ingiustizie sociali, giustificate dalla necessità di rimpinguare le casse comunali. La modifica di tali valori, oltre a risolvere siffatta questione etica, consentirebbe, inoltre, all’ente di armonizzare le previsioni di entrata (e, quindi, di spesa) con i reali tributi pretendibili dai cittadini, ristabilendo un rapporto di fiducia fiscale, indispensabile a conseguire il pagamento di quanto dovuto. Gli ultimi anni, invece, hanno registrato un increscioso aumento del contenzioso tributario, nel corso del quale questo Comune è risultato perdente nella grande maggioranza delle cause che sono giunte al merito del valore venale, rideterminato, in molti casi, con una riduzione di un terzo,rispetto a quanto stabilito dall’ente comunale. In conseguenza di ciò, si determineranno ulteriori perdite di bilancio, atteso come le spese comunali siano state tarate su entrate non più conseguibili.

Peraltro, anche il MEF, con parere motivato, ha, di recente, sgombrato il campo da qualsiasi dubbio (semmai ce ne fossero) circa la possibilità di procedere, senza indugio, alla revisione dei suddetti valori, quando questi appaiono inadeguati a quelli di mercato, anche per i Comuni nei confronti dei quali era stato dichiarato il dissesto economico.

Si tratta, perciò, di prendere atto della necessità di procedere con urgenza alla citata revisione, al fine di allineare in riduzione, gli attivi del prossimo bilancio preventivo (il cui termine di approvazione è stato differito al 30.9.2020). Il rischio che si vuole scongiurare, è quello di generare ulteriori debiti di bilancio, a causa del mancato incasso tributario, conseguente all’accoglimento dei ricorsi dei cittadini, nei giudizi intentati contro l’ente comunale.

Sussistono, quindi, ragioni di equità fiscale e di congruità delle previsioni di bilancio, al fine di non generare ulteriori passività, che impongono un intervento urgente, volto alla rivalutazione dei valori venali dei terreni edificabili, siti in questo Comune, al fine del calcolo dell’IMU.