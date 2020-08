risc civile

Il Gruppo Riscatto Civile plaude alla nomina di Stefania Calderone come referente della Lega a Villa San Giovanni. Ruolo importante quello assunto dalla Calderone, teso a garantire nel nostro territorio con le sue scelte ed iniziative, i valori della legalità, del dialogo e della imparzialità per il bene e l’interesse della città di Villa San Giovanni che ha straordinarie potenzialità e qualità non ancora emerse.