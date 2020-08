BAGNARA CALABRA Giovedì 20 agosto consiglio comunale – Il Triello

il buno il brutto il cattivoNon è il cimitero di Sad Hill, è Palazzo San Nicola. Non ci sono né il Biondo, né Tuco, né Sentenza: il Buono, il Brutto e il Cattivo li riconosca ognuno a suo piacimento. Ma c’è il triello, e lo squillo della tromba morriconiana annuncia la sfida fra l’opposizione-opposizione, l’opposizione “responsabile” e una maggioranza a ranghi (forse ancor più) ridotti.

“Io dormo tranquillo, perché so che il mio peggior nemico veglia su di me”.

Le cronache narrano di un Gregorio Frosina prostrato, psicologicamente e fisicamente, dopo i fatti di San Lorenzo. Il terzo confronto a muso duro con i cittadini di Marinella, dopo i fatti dell’alluvione-Pinno nell’agosto 2018 e la protesta della Notte dei Lunghi Mastelli a maggio, ha rischiato di essere quello del K. O. per il primo cittadino (letteralmente, si sono rischiate le mani), che ha incassato senza esclusione di colpi.Da solo. Come di consueto – a parte sporadiche eccezioni – per la verità. Forse, solo la granitica difesa a catenaccio del nemico-amico vicesindaco Mario Romeo (formalmente i due sono di due partiti diversi) che ha tutta l’intenzione di tenere in piedi la baracca del fu Patto, ha impedito sinora il patatrac.

“Dio non è con noi perché anche lui odia gli imbecilli”.

Lo dice il Biondo a Tuco, per eventuali querele quindi lo scrivente declina ogni responsabilità, rivolgersi a Clint Eastwood. Fuor di satira, chi porta quella “croce” quasi fosse un mandato divino, ha infilato due topiche non da poco nel giro di quindici giorni: dall’affaire “Morello”, con la toppa del “non abbiamo detto nulla in consiglio comunale perché convinti comunque di ottenere il finanziamento” – come se affrontare un ricorso al Tar fosse un bicchiere d’acqua fresca –alla querelle sull’ordinanza di San Lorenzo e relativa sommossa popolare. Se per la prima, al netto di sviste, errori, dichiarazioni parziali in seduta di consiglio, pare che con un bando a sportello a settembre una pezza ce la si possa mettere (il tutto ovviamente non in tempo per mettere in mano a ragazzi e docenti una struttura entro l’anno scolastico prossimo venturo), l’ordinanza della discordia, nata male il giorno stesso e finita peggio, è una prova ulteriore di come il tempismo non rientri esattamente fra le caratteristiche peculiari della maggioranza al governo della cittadina.

“I tipi grossi come te mi piacciono. Perché quando cascano, fanno tanto rumore”.

Il Tuco in questa scena ce lo immaginiamo con le sembianze del consigliere Maiorana Francesco, non Ettore (come pare ampiamente chiarito dalla più sterile delle polemiche degli ultimi anni, a memoria), che affina le armi in vista del prossimo consiglio comunale. C’è da rispondere agli strali di una maggioranza che lo ha additato come il traditor di patria, il disertore, che rinuncia a sostenere le proprie ragioni nelle sedi opportune per non meglio precisate ragioni di dissenso. Ragioni che spiegherà giovedì sera, nella prima resa dei conti da “indipendente”. Perché il pensiero sta all’origine della parola e la parola è lo strumento del dissenso, ma…

“Quando si spara, si spara. Non si parla”.

“Vai a morire da solo?”

No, non va a morire da solo. C’è anche il consigliere Rocco Dominici intenzionato a sparare i suoi colpi su maggioranza e opposizione “responsabile”, con il consigliere Gianni Oriana nel mirino. L’accusa più leggera che quest’ultimo ha rivolto all’ex assessore è di “diseducazione politica”; non mancherà replica, con il gruppo di indipendenti della “Baetta Libera” intenzionato a far sentire la propria voce, sancendo nuovi equilibri anche all’opposizione assieme al consigliere Adone Pistolesi, noto gringo del far west bagnaroto.

“Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi”.

E la maggioranza la pistola carica ce l’ha già, ma forse ancora con pochi colpi in canna. Non sarà questo l’ultimo consiglio comunale della giunta Frosina, potrebbe esserlo forse il prossimo, a bilancio preventivo approvato. Ma com’era il refrain dell’altra volta? Ah, già: è ancora presto…

La tomba sconosciuta vicino a quella di Arch Stanton, quella piena di dollari, però, sembra non troppo lontana: certo è che gli sviluppi inattesi della campagna elettorale del Capoluogo potrebbero allungare ancora le sorti del Gregorio Frosina sindaco, qualora una riconferma (fino a un mese fa) utopistica di Giuseppe Falcomatà diventasse un’inattesa realtà. Finché almeno gli equilibri a livello comunale reggeranno, finché qualche altra defezione in maggioranza non renda inutile anche l’apporto dell’opposizione “responsabile”.

La Sala delle Adunanze di Palazzo San Nicola diventa la piazza circolare del cimitero di Sad Hill. Da una parte la maggioranza, sempre più arroccata e sempre meno sicura di sé; dall’altra gli oppositori “responsabili”, convinti che “la peggiore delle amministrazioni sia meglio del migliore dei commissari” (Cit.); dall’altra ancora, “Baetta Libera” e “Rinascita per Bagnara”.

Signori, a voi il triello. Chi spara per primo si prende il malloppo.

Finché qualcuno, cappio al collo, alla caduta dalla croce – vedi scena finale del capolavoro di Sergio Leone -non strillerà al colpevole del tonfo, con tutto il fiato che gli resta in corpo:

“Hey biondo, lo sai di chi sei figlio tu?

Sei figlio di una grandissima…”

Gianmarco Iaria