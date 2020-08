VILLA SAN GIOVANNI Manifesto Democrat per chiedere un passo indietro per il bene comune

ENZO MUSOLINO PORTAVOCE CIRCOLO PD VILLA SAN GIOVANNIL'undici agosto 2020, in consiglio comunale, è successo qualcosa di importante per Villa, per il suo futuro. Le proposte programmatiche dell'opposizione sono diventate un atto di indirizzo per il Sindaco e la Giunta. Perché è accaduto tutto questo?

Perché i consiglieri dell’ex Centrodestra Villese hanno compreso che è necessario dare un significato alla loro presenza in Aula, perché non basta correre dietro ai problemi giudiziari della Giunta e alle emergenze cittadine, perché occorre avere una idea della Città futura. Un'idea che non può venire da un sindaco sospeso e lontano e da un vicesindaco in perenne crisi di coscienza e privo di coperture politiche.

È questo, è tutto questo che ha spinto i consiglieri di Maggioranza ad accogliere la mozione unitaria derivata dall'intervento in Aula del Capogruppo Democratico Salvatore Ciccone, a farla propria, a formare - finalmente - un atto di impulso politico nei confronti di una Amministrazione inesistente, deflagrata su se stessa. È stata come una liberazione per tutti, come un voler segnare un punto per Villa, una Speranza da mettere in mano a chi verrà, a chi - con il consenso dei Villesi - si mostrerà più capace e più vicino all'interesse pubblico.

Questo è il senso del manifesto, del "foglio rosso” - SOTTO RIPORTATO - che da oggi sarà presente sulle vie cittadine. La conseguenza è una sola e si chiama “Responsabilità’”, la responsabilità di un passo indietro per il bene comune.

Enzo Musolino

Responsabile Comunicazione e Portavoce

Circolo del Partito Democratico

Villa San Giovanni