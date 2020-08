BAGNARA CALABRA Continua la strutturazione della Lega Salvini Calabria sul territorio reggino

Lega Calabria Continua la strutturazione della Lega Salvini Calabria sul territorio reggino sotto il coordinamento della segreteria provinciale. Il Referente provinciale di Reggio Calabria, Franco Recupero, d’intesa con i referenti territoriali, ha provveduto alla nomina di altri due referenti di sezione di 2 comuni della provincia di Reggio Calabria.

Si tratta di Luana Bagnato per Bagnara Calabra e Stefania Calderone per Villa San Giovanni. «Proseguiamo con il lavoro sul territorio – ha dichiarato Recupero – per consolidare la “grande famiglia’ della Lega in Calabria, in attesa delle sfide elettorali che ci vedranno protagonisti di una vera e propria rinascita del territorio».