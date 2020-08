Taurianova Futura: il nuovo progetto politico di Fabio Scionti

Fabio SciontiUn nuovo progetto politico con radici forti e con lo sguardo rivolto al futuro. Con le idee chiare, un rinnovato entusiasmo e l’importante esperienza amministrativa trascorsa, Fabio Scionti presenta la propria candidatura a Sindaco di Taurianova alle prossime elezioni comunali 2020, che si terranno il 20 e 21 settembre.

Taurianova Futura è il nome della coalizione ed è il simbolo della volontà condivisa da tutto il gruppo a sostegno di questo nuovo progetto. Taurianova Futura rappresenta la prospettiva, l’immagine, l’idea di città che la comunità merita: una città che pone al centro i suoi cittadini, il loro benessere e la qualità della vita, la crescita sociale, economica e culturale.

Una città in grado di adattarsi alle trasformazioni del presente, proiettandosi attraverso nuove forme di sviluppo e di sviluppo sostenibile, a partire da quello urbano e ambientale; una città in grado di valorizzare il proprio patrimonio naturale e storico e ambire a un ruolo centrale nell’ambito del territorio metropolitano; una città in grado di cogliere le opportunità, relazionandosi con tutti gli interlocutori privati e istituzionali; una città in grado di conseguire importanti obiettivi e azioni, anche innovative, per costruire le basi solide di un futuro certo e confortante per tutti; una città dove innovazione e partecipazione, digitale e spazi sociali sono punti cardine; una città in cui ognuno possa riconoscersi con orgoglio e senso di appartenenza e dove ognuno possa realizzare il proprio progetto di vita.

La visione di Fabio Scionti, e della coalizione da lui guidata, è quella di una città che punti, in primo luogo alla partecipazione attiva dei cittadini e, soprattutto, delle generazioni più giovani. Tanti sono, infatti, i giovani che hanno preso parte a questo progetto politico e che riusciranno a imprimere nuove dinamiche e linguaggi alla vita politica della comunità.

«I giovani sono il presente e il futuro - afferma Fabio Scionti - questa è una delle idee forti del nostro progetto politico e del programma che presenteremo tra pochi giorni». «Ascoltare la loro voce e le loro proposte è stato il primo tassello di Taurianova Futura - sottolinea Scionti - Con la loro fiducia, con il sostegno e la condivisione di intenti dei rappresentanti politici che comporanno la coalizione, la chiarezze delle mie idee e della mia visione di questa città e sulla scia di un’esperienza amministrativa importante e positiva, sono pronto a rimettermi al servizio dei miei concittadini».

Taurianova Futura è innovazione digitale e sociale, per una comunità che ha già dimostrato di saper essere al centro della Piana. Taurianova Futura è un insieme di persone di diverse età e con varie esperienze, con un programma politico ampio e dettagliato, che sarà illustrato nei prossimi giorni, un programma concreto che avrà bisogno delle energie e del responsabile entusiasmo di tutti i cittadini.