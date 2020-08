SCILLA Comunali 2020, Pasquale Ciccone annuncia la sua candidatura a Sindaco

Pasquale Ciccone Pasquale Ciccone sceglie i social per annunciare la propria candidatura a Sindaco.

<<Io e la mia squadra - scrive - siamo pronti a questo nuovo impegno. Ci siamo perché abbiamo l’obbligo di finire il lavoro che abbiamo iniziato nel lontano 2015. Siamo tutti assieme, i nuovi candidati, i ricandidati e chi ha fatto un passo indietro; una squadra coesa che sa lavorare con impegno e amore per la propria città: uomini e donne che vivono tra la gente, che ascoltano i problemi dei concittadini e tentano di risolverli. n questi due anni di “esilio forzato” dalla vita amministrativa , moltissime sono state le persone che ci hanno sostenuto e che oggi sperano in un nostro ritorno. Il consenso è generalizzato. Siamo orgogliosi di sentire da tante persone che non ci hanno votato nelle passate elezioni il loro consenso , dovuto al riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto. Tutto ciò ci dà una carica immensa e ci rende più forti di prima per portare Scilla fuori dal degrado attuale. Cittadini, giovani, commercianti, ritornerete ad avere un punto di riferimento e assieme a tutti voi ricreeremo a Scilla una nuova primavera, all’insegna della partecipazione, della trasparenza , della legalità e dello sviluppo. Lasceremo indietro chi ostacolerà questo progetto , senza se e senza ma . Scilla ha bisogno di tutti.