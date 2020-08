Ciccone, "Scilla non si deve rassegnare, per tanti rappresentiamo la speranza"

Pasqualino Ciccone

Siamo a meno di 50 giorni dalla fine di un incubo. Questa storia inizia dapprima con un incubo personale per poi tramutarsi in un incubo per tutto il paese. Piange il cuore vedere la nostra Scilla in queste condizioni. Dal degrado per la mole enorme di rifiuti accumulati nelle strade ai cassoni posizionati accanto alla villetta comunale che non si riescono ad avviare, dalla viabilità completamente incontrollata al ritorno all’occupazione abusiva di qualche piazza, dai parcheggi a pagamento solo virtuali con danno economico importante per l’ente alla mancata riscossione del tributo del servizio idrico integrato, da un’immagine turistica devastata a turisti che anziché passeggiare per le vie del nostro borgo scappano per gli odori nauseabondi che lo invadono con grave danno per i commercianti.