BAGNARA CALABRA Esclusione progetto plesso Morello, Dominici "E' la politica che ha fallito"

Rocco Dominici Plesso Morello. È la politica che definisce gli indirizzi e gli uffici li eseguono con gli strumenti e le forze fornite dall'amministrazione ma accade anche che gli uffici sono spesso costretti a mettere pezze e giustificazioni ad atti di indirizzo sbagliati nel "principio".

È stato necessario lo sforzo di tanti (utc, assessore e sindaco) per recuperare i 400mila euro ministeriali stanziati sul plesso Morello. Un'azione su cui tante forze politiche anche contrapposte hanno dato un contributo. È stata una scelta politica quella di rinunciare ai 400mila euro per un progetto di adeguamento sismico su un edificio complesso anziché provare a demolire e ricostruire attraverso un preliminare studio di fattibilità. Una scelta che comporta un enorme e difficile lavoro dell'utc e dei tecnici chiamati nelle diverse fasi di analisi dell'edificio. Un lavoro che ad oggi ha un costo di oltre 100mila euro per le sole indagini e studi!

Un lavoro enorme e di responsabilità che va spesso oltre la parte gestionale. Un peso che è stato caricato sulle spalle di un ufficio su cui adesso qualcuno vorrebbe scaricare tutte le responsabilità anche quelle politiche? L'errore c'è stato ma il progetto di Bagnara, uno dei pochi presentati dai comuni della Città Metropolitana, che si potrebbe collocare bene nella graduatoria dei progetti finanziati, non può essere bocciato per una sigla ma é certo che una sigla può far perdere il finanziamento. Una sigla che la politica durante la fase di valutazione dei progetti, poteva "integrare". Ma la politica non può cambiare le graduatorie definitive!

Questo mi porta ad una riflessione, è la politica che ha fallito. È stato un certo modo di intendere la politica che ha fallito, quel modo che vi porta a mentire anzi ad enunciare mezze verità dentro il consiglio comunale! Come può un cittadino... Un bagnarese, un consigliere porre ancora fiducia in questo esecutivo? Non ho appelli da fare è stato tempo perso purtroppo, ma sicuramente ho una promessa da fare. Lavorerò in silenzio, cercando di accertare la sussistenza di una criticità (risolvibile) sul progetto di adeguamento sismico del plesso Morello, con lo spirito di chi vuole essere strumento per il bene comune di questa comunità.

PS - Mio nonno mi disse una volta che ci sono due tipi di persone: quelli che fanno il lavoro e quelli che si prendono il merito. Mi disse di cercare di essere nel primo gruppo; ci sarà sempre molta meno competizione. (Indira Gandhi)

Il consigliere indipendente

Rocco Dominici