BAGNARA CALABRA Scuola, mancato finanziamento, e codici errati: il black friday di Palazzo San Nicola

Comune BagnaraBlack Friday a Palazzo San Nicola. Ma niente auricolari bluetooth in offerta, o scarpe con lo sconto: a venire venduto, forse meglio svenduto, è il futuro di centinaia di giovanissimi studenti. Per la verità, più che di Black Friday, si dovrebbe parlare di Black Tuesday, essendo datata martedì 21 luglio la delibera di giunta attraverso cui perviene la notizia del mancato finanziamento da parte della Regione per l’edilizia scolastica. Una notizia che, al Comune, era giunta già dal 3 giugno, ben 34 giorni prima dell’ultimo consiglio comunale, e per la quale il Comune stesso aveva chiesto delucidazioni (11 giugno), ricevendo come risposta dalla Regione Calabria, lo scorso 23 giugno – ben 14 giorni prima dell’ultimo consiglio comunale – che l’istanza di partecipazione dell’ente all’avviso pubblico per i fondi per l’edilizia scolastica era stata rigettata perché “inviata su codice edificio errato”. Eppure, nessuna menzione nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

Ed è a questo punto che, più di Black Friday o Black Tuesday, si può iniziare a parlare di black out. Perché solo un black out, con conseguente malfunzionamento dell’impianto di aria condizionata del palazzo comunale, può giustificare un tale errore marchiano ad un progetto dell’importo di 4,8 milioni di euro, che avrebbe permesso il rifacimento totale del vecchio plesso “Vincenzo Morello”, in abbandono da ormai due anni. “Imperdonabile – secondo qualcuno, come Antonella Tripodi, presidente del consiglio d’istituto del comprensivo “Foscolo”, per la quale – c’è rabbia e delusione, dopo anni pieni di disagi. Seicento famiglie – prosegue – attendevano l’approvazione del progetto e l’inizio dei lavori: vederli svanire così, per un codice errato, provoca rabbia, sdegno e delusione”. Il Comune prova adesso a mettere una toppa, ricorrendo al Tar nel tentativo di far valere le proprie ragioni, sostenendo che non rientra fra i motivi di esclusione l’errore sul codice dell’edificio, secondo quanto specificato dall’avviso pubblico. Un avviso pubblico cui l’ente ha partecipato a gennaio, dopo aver rinunciato ai 400mila (più altri 150mila) euro del Miur, che avrebbero consentito di salvare un lotto di dieci aule dal “Morello”. Meglio l’uovo che la gallina, probabilmente; peccato l’uovo si sia rotto strada facendo.

Il refuso nella parte finale della delibera (in cui si cita erroneamente il Tribunale di Reggio Calabria anziché il Tar – sezione staccata di Reggio Calabria) è la conferma che il malfunzionamento dell’impianto dell’area condizionata a Palazzo San Nicola stia facendo più danni del previsto (non è la sola delibera sbagliata degli ultimi tempi). È black out. “Forse dovrei sparire per non affrontare i fatti/ Non è facile affrontare le cose quando il tuo mondo intero è nero”, cantavano i Rolling Stones; ma non è proprio il momento di sparire, ed anche se il mondo intero è nero, “Paint it Black”, è il momento di sollevarsi e trovare una via d’uscita. Perché settembre incombe, e presto i tramonti ed i gelati non serviranno a nulla quando ci sarà da mettere sotto un tetto centinaia e centinaia di studenti per i quali suonerà, forse, la prima campanella dell’anno scolastico. Perché se è vero che chi amministra “porta la croce”, sarebbe il caso magari che non ci si inchiodasse da solo.

Gianmarco Iaria