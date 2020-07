PALMI Reddito di cittadinanza, ecco i PUC per lavorare in Comune

PUC In questi giorni a Palazzo San Rocco si sta lavorando alacremente per rendere operativi i PUC (progetti utili alla collettività). Gli operatori dell'ufficio Servizi Sociali stanno contattando i percettori del reddito di cittadinanza, al fine di avviare l'analisi preliminare e, successivamente, la partecipazione ai progetti. Nell’ambito dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale, i beneficiari della misura del Reddito di Cittadinanza sono tenuti a svolgere tali progetti nel proprio Comune di residenza.

<<Questi - spiega il sindaco Giuseppe Ranuccio - rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari, ma anche una risorsa per la collettività, per via della disponibilità di nuovo capitale umano, impiegato a seconda delle proprie competenze personali e professionali>>. Occorre ricordare che l’adesione ai PUC da parte dei percettori di reddito di cittadinanza è obbligatoria ai fini del mantenimento dei requisiti per poter Beneficiare del diritto al sussidio.