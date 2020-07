Anche a Bagnara è tempo che il centrodestra si ricomponga

Sono quindi degli sprovveduti quanti si ostinano a candidarsi e a sgomitare per assicurarsi un seggio a palazzo S. Nicola? Qualcuno lo è. Altri, quelli più sgamati, i vecchi marpioni della politica locale, sono quasi obbligati a continuare ad esserci, sotto varie forme. La loro discesa in campo (obbligatoria) non è condizionata dalla possibilità o meno di sviluppare un programma che elevi lo stato della città e la renda attrattiva per importanti flussi turistici e nel contempo garantisca una migliore vivibilità ai residenti. Per loro vincere le elezioni comunali vuol dire essenzialmente conquistare un caposaldo dal quale esercitare un potere, anche infimo, che evidentemente li gratifica o al quale per tutta una serie di ragioni non possono rinunciare. Pertanto, a mio modesto avviso, è davvero superfluo attardarsi in disquisizioni, talvolta sopra le righe, atte a stabilire se un dato comportamento o una certa dichiarazione di un tale o tal altro esponente politico siano dettati da convincimento o interesse.

Può essere che prima o poi salti tutto. Potrà succedere che venga dichiarata la resa a causa di difficoltà che non si riesce a fronteggiare o, essendo il tutto (forse) una questione di interessi, soggetti che lamentano una scarsa “attenzione” potrebbero lasciarsi andare alla sindrome di “muore Sansone con tutti i Filistei” che pare continui ad avere sempre un certo fascino, talora irresistibile. A questo punto facciamoci due conti in tasca. Abbiamo un governo nazionale creato dalla Germania (in sintesi). Con il PD e la bella combriccola che gli gira intorno, disposti anche a fare le pulizie (con fatica evito le volgarità) in casa Merkel pur di stare al potere. Del resto la sinistra italiana, tranne rare eccezioni, ha una superba tradizione antinazionale, anche in momenti drammatici. Basta rileggere alcuni articoli pubblicati sui giornali nel periodo che abbraccia gli anni della 1^ guerra mondiale e successivi. E’ risaputo che il controllo degli enti locali supporta la “salute” delle forze politiche a livello nazionale che ricambiano per come possono o vogliono. Per indebolire le posizioni di quanti subiscono l’attrazione dello straniero e si dimostrano poco affidabili per la tutela degli interessi del popolo italiano è bene che il centrodestra persegua l’obiettivo politico in tutte le occasioni, scalzando giunte di sinistra ed affini. Pertanto non sarebbe male se i novelli estimatori del territorio e fan del “Capitano”, gli impenitenti nostalgici del movimento liberale di massa ideato dal magnate di Arcore e i nazionalisti seguaci della effervescente signora Meloni cominciassero a sentirsi. Dico subito che non è una eventualità che mi fa saltare di gioia. Il mio orientamento per la salvezza del comune passa per altre soluzioni che purtroppo pare proprio che non si potranno realizzare mai. Purtroppo!

Ignazio Badalì

I soliti tipi a cui piace evidenziare di saperla lunga, mi confidavano che, secondo loro, la maggioranza era entrata in fibrillazione prima del previsto perché erano stati capaci di vincere le elezioni ma poi non sapevano cosa fare. Avendo vissuto con un certo impegno e partecipazione le varie fasi di quella campagna elettorale, le tante persone con cui ho avuto occasione di interloquire, possono essere buoni testimoni (ammesso che se ne ricordino) di quelle che erano al tempo le mie valutazioni in merito alla eccezionalità del momento. La situazione che era venuta determinandosi avrebbe dovuto comportare l’adozione di soluzioni non convenzionali, per sperare di evitare di varcare la temuta linea rossa che marcava l’area critica dalla quale sarebbe stato impossibile riemergere in tempi brevi. Ormai il classico “ciglio del burrone” è stato ampiamente superato e l’unico traguardo che resta è solo quello di tentare di arrestare la rovinosa caduta. Riuscire a fermare il precipitare non sarebbe cosa da poco; anche se solo il fato può decidere di alterare inopinatamente il corso degli eventi e fornire magari delle opportunità che al momento non si intravedono.