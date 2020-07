BAGNARA CALABRA Questione IMU aree fabbricabili: lettera di un cittadino al sindaco Gregorio Frosina

imuLettera di un cittadino al sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina,e ai cnsiglieri comunali, sulla questione IMU aree fabbricabili

Grazie all’impegno assunto dalla Presidente del Consiglio Comunale, d.ssa Annunziata Maceri, di calendarizzare nella prima seduta consiliare utile la proposta di Cittadinanza Attiva Pellegrina di “Revisione valori venali aree edificabili con adeguamento degli stessi al valore in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione come previsto dall’art. 5 del D. lgs. 504/92” finalmente, il Civico Consesso del Comune di Bagnara Calabra, potrà affrontare la vicenda IMU AREE FABBRICABILI in maniera organica e sostanziale.

Preliminarmente, sento il dovere di ringraziare l’Associazione CITTADINANZA ATTIVA PELLEGRINA, per aver affrontato con competenza e rigore il problema IMU Aree Fabbricabili, attraverso la formulazione di precise proposte di soluzione di una problematica non più sopportabile per molte famiglie; così come mi sento di ringraziare quei pochi Consiglieri Comunali di maggioranza e di opposizione che si sono spesi per ottenere una nuova stima del valore venale dei terreni edificabili, in particolare la Consigliera Parrello.

Signor Sindaco,

dopo la sua promessa elettorale di un immediato intervento di revisione dei valori venali delle aree edificabili e le tante occasioni di confronto dove, per amor di verità, ha sempre dimostrato disponibilità all’ascolto, manifestando impegno nella ricerca di una soluzione, concretizzatesi addirittura in un atto di indirizzo politico (vedi deliberazione G.M. n. 94 del 10/07/2018) rimasto privo di effetti, vittima della burocrazia comunale, spero vivamente, anzi auspico che LEI, in attuazione di quell’indirizzo, solleciti all’Ufficio Tecnico Comunale una relazione sul più probabile valore di mercato dei terreni edificabili, da redigere prima della convocazione del prossimo Consiglio Comunale.

Nulla può più ostacolare (neppure le divergenze di opinioni tra dirigenti comunali peraltro superate dal parere Ministeriale) la revisione del valore venale dei terreni edificabili in comune commercio, manifestamente fuori mercato, come abbondantemente dimostrato dalle numerose sentenze di censura delle diverse sezioni della Commissione Tributaria Provinciale (8 su 10), dalle varie perizie dell’Agenzia del Territorio, dalla Determina dell’Area Tecnica n. 90 del 4 Agosto 2005 avente ad oggetto la liquidazione a Pellegrina di indennità d’esproprio per meno di 20€ al mq. a fronte di una pretesa tributaria ai fini IMU pari a 247 € al mq..

Signor Sindaco, i tempi sono maturi e per tale ragione Le chiedo di essere GARANTE di una soluzione equa e giusta, avviando ATTI RISOLUTIVI CHE NON POSSONO ESSERE PIU’ RIMANDATI.

Ai Signori Consiglieri,

chiedo di affrontare in Consiglio Comunale l’argomento IMU Aree Fabbricabili con PARTECIPAZIONE INFORMATA. Studiatevi le sentenze, leggetevi le perizie dell’Agenzia del Territorio, chiedete quanti appelli sono stati proposti dall’Ente avverso le sentenze che accolgono i ricorsi dei contribuenti, quanti nuovi avvisi di accertamento emessi a seguito delle sentenze negative, quante rinunce alle liti fatte dal Comune per gli anni successivi alle sentenze di condanna dell’Ente; informatevi infine sui valori venali applicati dai Comuni vicini a noi come Palmi (80 € al mq.).

Se farete tutto questo vi accorgerete delle ingiustizie perpetrate dall’Ente a danno dei cittadini da dieci anni; vi accorgerete che chi non ha avuto la possibilità di fare ricorso paga un’imposta IMU tre volte maggiori di chi ha potuto permettersi di contrapporsi all’ingiustizia; vi accorgerete pure che terreni limitrofi, con caratteristiche analoghe, hanno spesso valori diversi per il semplice fatto di essere stati giudicati da qualche Commissione che applica principi in controtendenza, rispetto all’oramai consolidato indirizzo di censura dei valori fuori mercato applicati dal Comune di Bagnara.

L’approfondimento delle carte vi metterà nelle condizioni di offrire un idoneo contributo alla discussione e alla soluzione del problema, un contributo costruttivo e risolutivo per fare giustizia e ridare equità ad una vicenda che ad oggi equa e giusta non lo è mai stata.

Colgo l’occasione per salutare tutti ed augurare buon lavoro con preghiera a Lei Signor Sindaco di volere disporre la notifica della presente ad ogni singolo Consigliere Comunale.

_________________________

Antonino Maio