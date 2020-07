A proposito di Giuseppe Careri e del “caso” Maiorana

Bagnara Calabra BAGNARA CALABRA - Egregio signor Careri, non mi stupisce affatto che lei abbia avuta difficoltà a sapere seguire il discorso politico del signor Maisano, né tantomeno mi sorprendono le sue considerazioni in merito. Le ho trovate ovviamente scontate perché non si distinguono da quelle che molti suoi colleghi “giornalisti” scrivono sui quotidiani di provincia. Nel campo giornalistico oramai vi è una caterva di persone che pensano di essere dei “tuttologi”, e spaziano con estrema indifferenza e sommaria competenza quasi in ogni branca del sapere. Lei si sta chiedendo chi sia io e, dopo avere letto il mio nome, andrà a ricercare su Google chi sia questo secondo, “emerito sconosciuto”, per requisire delle informazioni utili e potere stilare un suo giudizio critico.

Ma, lei scambia l’informazione con la formazione, con la conoscenza. Chi scrive è un Fisico; lei è un Giornalista, mentre il Geometra Maisano è stato un funzionario del Genio civile di Reggio Calabria, dopo essere stato uno dei tecnici presso i cantieri della Società Condotte per la costruzione del Ponte autostradale di Solano. Certo che è oramai un “semplice pensionato”, avendo anch’egli come me i capelli bianchi. A suo tempo il Maisano fu anche un politico bagnarese di valore.

E lei pensa di potere conoscere le persone solo informandosi presso alcuni suoi amici pellegrinesi? E come fa a pensare che la CONOSCENZA si formi in ognuno di noi attraverso le informazioni? Nondimeno, neanche questo assunto mi stupisce oramai, considerando la dilagante superficialità che invade e massifica la gran parte della società in cui viviamo. La conoscenza non è informazione, poiché essa implica uno studio attento, una ricerca, uno scavare dentro la questione, un’analisi puntuale e obiettiva di ciò che si vuole sapere. E occorre leggere e verificare. E può capitare d’imbattersi in scritti semplici o complessi con “periodi chilometrici”.

Pensi quanti “periodi chilometrici”, quanti “giri di parole” e quante ripetizioni avrebbe trovato nelle opere filosofiche scritte da un Platone o da un Aristotele, se lei le avesse lette al Liceo! Ricordo ancora il mio smarrimento al terzo anno di Liceo quando per la prima volta affrontai lo studio del pensiero aristotelico: periodi interminabili, con proposizioni complesse, con parole che spesso si rincorrevano; con virgole, punti e virgole, con una miriade di verbi (e, quindi, di soggetti) prima di giungere al punto!

Mi sentii veramente avvilito per tanta abbondanza di parole da analizzare, sviscerare, prima di cogliere il suo pensiero! Insomma: uno strazio! E anche se conoscevamo la sintassi latina, noi studenti ugualmente restammo impietriti dinnanzi alla sintassi del periodo incontrata in quelle letture, mi creda. Avevamo ragione noi oppure Aristotele? Faccia lei. Capisco, quindi, il suo stupore e il suo pollice verso. Come vede, anche se sono un Fisico, anch’io sto discutendo di “altro” argomento che non appartiene alla Fisica. Ma, mi faccia capire: per essere un politologo occorre essere un giornalista, oppure essere un noto “personaggio” locale? La storia, egregio signor Careri, a mio parere si costruisce giorno per giorno partecipando con idee, con suggerimenti, con dialettica, con progetti, con passione che coinvolgano i cittadini di una comunità. Ancora di più se si vive in una piccola cittadina. Non ci sono fatti concreti se non si forma prima di tutto una piattaforma di idee, di “parole”.

Finisco ricordandole che siccome il Giornalismo, come lei ben sa, non è l’Accademia della Crusca, le è sfuggito dalla penna “saccenza”, anziché saccenteria. La prima parola non esiste, come non esiste, se non nel “linguaggio” giornalistico la parola “divisivo”, oramai in uso sia nel parlato sia nello scritto. Esiste: divisione, divisionismo; ma queste indicano altre cose. Mi perdoni, ma io non sopporto la superficialità. Distinti saluti.

Pasquale Stillitano