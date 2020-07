LETTERE AL DIRETTORE Franco Maiorana presto dirà la sua, basta attendere il prossimo Consiglio Comunale

Lettere al DirettoreCaro Direttore,

ho letto stamattina sul tuo giornale un lungo intervento di tale Peppino Maisano sulle vicende politiche che ultimamente hanno visto come protagonista Franco Maiorana e la sua scelta di prendere le distanze dal gruppo consiliare di maggioranza e la prima cosa che mi sono chiesto è stata chi fosse l’editorialista di turno considerato che accanto al nome e cognome non vi era alcuna postilla chiarificratice.

Al che mi son detto, dovrà essere senza dubbio qualche personaggio locale talmente noto al punto tale da non aver bisogno di presentazioni. Un dramma per il sottoscritto che pur vivendo ormai da 20 anni lontano dal paese come ben sai non mi lascio sfuggire nulla a causa del morboso attaccamento che ho per la mia terra natia. Ho dunque pensato si trattasse di un nuovo collega giornalista o di un esponente politico locale o di una qualche associazione operante sul territorio, oppure di un politologo, di un filosofo, di uno storico bagnarese, etc etc. Purtroppo Google non mi è stato di aiuto. Digitando il suo nome e cognome mi restituiva zero risultati. Insomma, cosi come per il sottoscritto anche per il motore di ricerca il Maesano risultava un emerito sconosciuto. Solo dopo qualche telefonata sono riuscito a sapere che si tratta di un semplice pensionato, ex geometra della Pubblica Amministrazione, che si diletta di tanto in tanto a scrivere di cose bagnaresi in particolare di fatti politici essendo stato tra l’altro in un lontano passato già consigliere comunale ma della cui esperienza istituzionale purtroppo non ho assolutamente memoria. Mi scuso con l’interessato, è certamente un problema mio, cercherò di colmare questo mio gap di conoscenza chiedendo informazioni magari ad altri amici pellegrinesi che mi sono ben piu’ noti di lui.

Ma tant’è. Non è questo il punto. Il punto è che mi ha colpito la totale mancanza di senso del suo intervento perché dopo tanti giri di parole, una ricostruzione degli ultimi avvenimenti politici locali contentente piu’ di qualche imprecisione (su cui non mi dilungo) e diverse ipotesi retroscenistiche fondate sui “si dice”, credendo di interpretare il pensiero dei lettori il geometra rimprovera di fatto a Franco Maiorana di non aver spiegato le ragioni di questa sua scelta.

Ma (e mi rivolgo direttamente all’interessato), caro geometra Maesano ha letto attentamente l’articolo di Costa Viola News su Franco Maiorana che lei ha preso a pretesto per costruirci sopra una “filippica” inutile? Le è forse sfuggito quel passaggio in cui lo stesso testualmente scrive “Lo farò nelle opportune sedi, dove senza filtri od animosità dirò la mia”? Se non le è sfuggito, come è molto probabile, allora mi chiedo: a che pro questo suo intervento? Da dove le nasce la fretta di conoscere subito e adesso il “pensiero” di Franco Maiorana quando le basterà attendere il prossimo Consiglio Comunale per saperlo? Perché questo suo lungo intervento pubblico che già dal titolo, che non credo sia opera di Costa Viola New, vuole ironizzare con una certa saccenza sull’ex capogruppo della maggioranza consiliare? Che sia Franco Maiorana e non Ettore forse a Bagnara non era noto solo a lei.

Chiudo con un consiglio “tecnico” se posso permettermi: eviti interventi lunghi, eviti periodi chilometrici, utilizzi qualche punto in piu’, altrimenti a leggerla, in apnea, saremo davvero in pochi.

Cordialmente