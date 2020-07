Il Maiorana pensiero (non è lo scienziato Ettore Maiorana)

pensiero-1di Peppino Maisano

Non so chi e perché ha parlato di “malpancismo” all’ex capogruppo eletto nella lista “Bagnara Bene Comune”, vincitrice alle amministrative del Giugno 2017, grazie all’affermazione del candidato Sindaco Frosina ancora alla guida del Comune con una maggioranza della quale il presunto “malpancista” d’oggi è divenuto all’epoca il Capogruppo. Non è però del sospettato malpancismo e delle sue implicanze interne ed esterne che intendo parlare. Sarà compito dell’ex, se lo riterrà, ritornare sull’argomento; o di chi ha lanciato l’epiteto a dover sostenere la ragione di una tale opinione per la quale ha avuto motivo la lagnanza dell’ex con la dichiarazione pubblica del 09 Luglio scorso apparsa su Costaviolanews.

Mi soffermerò invece sul motivo non detto, né tanto meno, scritto che ha generato il dissapore dell’ex capogruppo tanto da risvegliare il suo “pensiero” giunto a noi, a dire il vero, in un insieme di frasi ad effetto infarcite anche con qualche luogo comune. Preliminarmente piace chiarire cos’è il “pensiero”, non il mio personale s’intende, ma l’altro, quello autentico e vero, secondo l’efficace sintesi che si ricava consultando i più praticati dizionari della lingua italiana. Dunque, pensiero:“la facoltà del pensare, cioè l’attività psichica mediante la quale l’uomo acquista coscienza di sé e della realtà ch’egli considera come esterna a se stesso”.

Non ricordo esattamente in quale periodo l’ex capogruppo ha abbandonato il suo incarico; non certo, a quel che mi risulta, per un regolare giro di incarichi all’interno della maggioranza o per ostativi impegni lavorativi. Per quel che allora si è detto e da nessuno smentito, è parso che il suo disimpegno dall’importante incarico sia stato provocato dalla delusione ricevuta a seguito della inaspettata e imprevista scelta del Presidente del Consiglio Comunale, nonché del subentro al dimissionario assessore Dominici, l’una e l’altra carica attribuite ad altri componenti del gruppo. Legittimo il risentimento politico, altrettanto legittimo il mettersi di lato successivamente, specie se qualcuno era venuto meno a impegni eventualmente assunti in precedenza con lui, ma è di tutta evidenza che nel difficile gioco delle due partite di allora, pur se con esito incongruo per lui, nulla c’entra o a che vedere il pensiero.

Sta di fatto che se da tempo all’ex capogruppo e al di lui atteggiamento, dentro e fuori il Consiglio, viene attribuita la voglia di essere sempre lui a soffiare di continuo sul focherello delle inquietudini della maggioranza, in verità molto attive per un più generale meteorismo gastro-enterico, lui, l’ex, ad esser sinceri ha fatto poco e niente fin’ora per smentire la ridda delle voci e dei sospetti. La vigilia dell’ultimo consiglio comunale celebrato la settimana scorsa, programmato per approvare il consuntivo 2019 e convocato per ben due volte allo scopo di consentire la partecipazione dei molti previsti assenti della maggioranza, ex capogruppo incluso (motivi personali), ai fini del “quorum” necessario per l’approvazione del consuntivo, ha confermato la previsione dell’assenza certa dell’ex, con la conseguenza non prevista del ricorso in extremis ai voti “trattati” col gruppo di centro-destra e conla conseguente perdita di stile e di faccia un po’ di tutti. Se è stato questo un espediente calcolato per mettere a rischio sicuro il Sindaco e la Giunta, e per illuminare sulle molte crepe della maggioranza prostrata dalle contraddizioni, l’operazione è pienamente riuscita, atteso che a coronare l’opera è intervenuto anche il corollario del Sindaco di fine seduta che ha recitato così:“entro Agosto voteremo il bilancio di previsione.Andrò avantisolo se avrò una maggioranza, altrimenti non resterò un minuto di più”.C’è da chiedersi: quanto c’entra tutta questa baraonda col pensieroostentato dall’ex capogrupo nella sua dichiarazione del 9 scorso?

Leggendoattentamente il suo scritto non può sfuggire quanto l’ex con piglio sostiene: “il mio pensiero non si allinea più a quelle che sono le dinamiche interne al gruppo di maggioranza, di conseguenza valuterò...secondo coscienza ed intelletto”. E più in seguito: “la diversità di pensiero dovrebbe essere ricchezza apprezzata etc”. Mi chiedo: dove e in quale sede fuori dall’aula del Consiglio Comunale i cittadini di questo Comune non hanno saputo o potuto cogliere l’occasione di potere apprezzare la ricchezza e la diversità del suo pensiero?

Spero interpretare il migliore sentire di chi mi legge per asserire che il pensiero, anche quello politico, è cosa un tantino diversa di come intende o intenderà interpretarlo l’ex capogruppo

Il pensiero, a mio umile parere, è progetto, capacità di organizzare idee e di convogliare intorno ad esse il consenso per spingerlo all’azione. Il pensiero è creatività, nell’idea dell’interesse comune. Non è, il pensiero, espediente per arrendere l’avversario. Il pensiero è onestà e lealtà di assumersi agli occhi di tuttiil peso delle proprie responsabilità.

Sono già partite le prime mosse in vista della corsa per la conquista dello scranno più alto a Palazzo San Nicola che dovrà concludersi, salvo intoppi, nel 2022. Io stesso poco più di un mese fa con un pezzo dal titolo “Buon senso e senso comune”, pubblicato su questo web, ho inteso dare il là ai necessari preliminari per la lunga fatica che si preannuncia assai ardua e faticosa. Per gli anni che mi porto addosso mi permetto consigliare all’ex capogruppo Maiorana di uscire dal limbo in cui è caduto e far conoscere le sue idee all’aperto e alla luce. Anche la politica a volte ha bisogno della luce del sole. Il pensiero, quello vero, quando c’è, non può né deve soffrire o morire di afasia: deve circolare e mescolarsi con tutti per farsi misurare, conoscere e apprezzare.