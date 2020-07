BAGNARA CALABRA Elezioni, "No è ancora presto". Ma strategie, incontri e ammiccamenti agitano la politica bagnarese

Comune Bagnaradi Gianmarco Iaria

“No, ancora è presto”. Il leitmotiv fra associazioni e volontari, mezze frasi e sussurri, tentativi di approcci ed avvicinamenti sottotraccia, è questo. Imperativo: schermirsi. È ancora troppo presto. E probabilmente è vero, e il rischio (reale, ma non ammesso) che la consiliatura guidata da Gregorio Frosina potesse cadere, forse spaventava più all’esterno del Palazzo che all’interno, visti i tanti equilibri ancora da maturare, i tanti accordi, decisioni e scremature ancora da realizzare. Eppur si muove, sì, qualcosa si muove.

Partiamo dalla notizia del giorno: il finanziamento per il porto ha incassato il plauso del deputato reggino Francesco Cannizzaro, che non a caso cita “le domeniche del 5 e 12 gennaio, quando in piena campagna elettorale andammo con Jole Santelli ad ascoltare i pescatori di Bagnara proprio al porto, accompagnati e guidati dal vice sindaco di Bagnara Mario Romeo, sempre impegnato in prima linea per le esigenze del porto”. Se a Reggio le cronache danno il deputato forzista costretto, a malincuore, a rispettare la scelta della coalizione di lasciar designare il candidato alle Comunali del 20 e 21 settembre alla Lega, appare chiaro, invece, per Bagnara, quale sarebbe il candidato “ideale” del parlamentare per la cittadina della Costa Viola. Un endorsement prevedibile, per la verità, già a gennaio; una sorta di Opa, per Romeo, sulla leadership futura del centrodestra cittadino, area in cui si registra il placet, per i 5 milioni, di altri componenti (citofonare Giovanni Oriana e Vincenzo Bagnato). Area in cui bisognerà trovare la quadra assieme alla neonata Lega bagnarese; nulla di impossibile, pare.

Ma è ancora presto. E il PD che fa? Non pervenuto, almeno pubblicamente, dai tempi delle Primarie del 3 marzo 2019, che ne “pesarono” le anime interne. Per quanto, ufficialmente, sia corposa la rappresentanza del partito in seno alla maggioranza (Frosina, Felice Maceri, Francesco Oliverio, Michelangelo Spoleti), l’area di centro-sinistra appare ancora frammentata, anche troppo, per una base che fatica a riconoscersi nello schieramento che, dopo l’addio di Giusy Versace – e si parla ormai di cinque anni fa – non ha più ritrovato una guida forte a livello cittadino. Perdendo anche la “linea verde” dei giovani, rifugiatisi nel civismo ed in Bagnara Aperta. E che non sia proprio il civismo la strada tracciata per ricostruire un consenso, ad oggi, non “pesabile” sul piano elettorale: Carlo Toscano, in tal senso, può esserne il collante.

Ma è ancora presto. E Adone Pistolesi? Mina vagante: i 1972 voti ed il secondo posto alla tornata del 2017 ha stupito (e impensierito non poco) chi credeva in una vittoria facile. Resta da capire un possibile ruolo futuro: se da protagonista, con un programma ed una squadra in grado di vincere e costruita per tempo, o da terzo incomodo, in grado se non di vincere, quantomeno di far vincere (o far perdere) qualche altro competitor. Per quanto l’anomalia delle passate elezioni, con schieramenti eterogenei e liste fatte da anime differenti per storia e ideologia, sembri lasciare spazio ad una polarizzazione vecchio stampo.

Ma è ancora presto. Tanti, troppi gli equilibri da trovare, tante le iniziative che nasceranno e moriranno da qui a due anni (o magari anche prima), tanti i possibili giocatori, attualmente in campo, in panchina o in tribuna, che potrebbero dire la loro. E se il futuribile è ancora fantapolitica, l’attualità consegna una maggioranza – numeri alla mano – senza maggioranza, almeno tecnicamente (8 voti a favore per approvare il consuntivo 2019). Se l’ultimo consiglio comunale doveva essere un banco di prova (superato, non senza patemi d’animo), il prossimo si annuncia come la resa dei conti. La “Baetta Libera” si farà sentire, chiamata in causa direttamente da Oriana e Romeo: e se Rocco Dominici ha più di una volta già precisato i motivi della sua fuoriuscita, per Francesco Maiorana sarà la prima uscita da “indipendente”. “Le opinioni si esprimono in consiglio, le scelte, con gli atti votati in consiglio”, aveva dichiarato Romeo nel corso della seduta: un guanto di sfida che il consigliere comunale ed ex capogruppo di Bagnara Bene Comune non lascerà cadere nel vuoto.

I “responsabili” assicurano le votazioni in consiglio, ma non la stabilità: il gioco dei numeri e delle figurine può stancare, sicuramente sfianca, ed una maggioranza che si regge – in potenziale – su 9 voti, probabilmente stabile non lo è. Ma non esclude una sopravvivenza che, come assicurato da Frosina, andrà comunque avanti “finché una maggioranza ci sarà”. Ma…

Vabbè, lo sapete.

È ancora presto.