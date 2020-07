Finanziamento porto, dalle parole ai fatti: Forza Italia Bagnara ringrazia il presidente Santelli, l'On. Cannizzaro e l'assessore Catalfamo

fi

Presieduta da Jole Santelli, si è tenuta ieri la riunione della giunta durante la quale, in tempi record, ha deliberato il finanziamento di 5 milioni di euro per in nostro porto turistico. Vogliamo ringraziare la Governatrice e tutta la Giunta per avere approvato questo progetto strategico di sviluppo infrastrutturale ed economico atteso da decenni da questa comunità.