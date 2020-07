BAGNARA CALABRA Finanziamento Porto, Bagnato e Oriana ringraziano la Santelli. "Necessario fare presto, per ridare funzionalità alla struttura"

Oriana e Bagnato Arriva il finanziamento della Regione Calabria per i lavori al Porto di Bagnara Calabra, e ad intervenire sono i consiglieri comunali Bagnato e Oriana, che nel ringraziare il Governatore della Calabria Jole Santelli perlo stanziamento di 5 milioni di euro chiedono < >.

Anche le Cooperative di pesca e l'intera marineria hanno appreso con viva soddisfazione la notizia del finanziamento, e vista la situazione che impedisce, sopratutto in inverno, un uso sicuro delle banchine e degli approdi, è chiaro che questo intervento diventa determinante per il futuro del Porto, e per le sorti economiche di chi ne usufuisce e ci lavora.

Red