Riconosciuta a Palmi la bandiera verde per la spiaggia a dimensione di bambino

Spiagge sicure per i bambini Palmi

Chi ha una famiglia con bambini piccoli sa quanto sia importante la scelta della località di vacanza. È appurato quanto faccia bene l'aria di mare ai bambini per lo iodio, il sole e l'attivià fisica all'aperto. Una volta presa la decisione di andare al mare occorre capire quale sia la migliore spiaggia per i nostri piccoli. A venirci in aiuto c'è la bandiera verde che al pari della più famosa bandiera blu indica le spiagge a dimensione di bambino.

A stilare l'elenco delle spiagge sono oltre 2.300 pediatri. Le caratteristiche fondamentali affinchè una località sia adatta ai bambini: fondali poco profondi e comunque degradano dolcemente, sabbia fine e non sassi con battigia ampia e piana, spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio, docce calde e servizi igienici (costantemente puliti), presenza di zone per ripararsi dal caldo, l'ideale è la presenza di pinete a ridosso della spiaggia (in particolare in caso di bimbi molto piccoli), ampio spazio tra gli ombrelloni, presenza di giochi per bambini, pulizia del mare, pulizia della spiaggia, sicurezza e assistenza in spiaggia per avere un controllo aggiuntivo sui bambini, bar e strutture per la ristorazione per merende e spuntini.

Anche Palmi ha ottenuto il prestigioso riconoscimento con grande soddisfazione del sindaco Giuseppe Ranuccio: <<abbiamo appena ricevuto il riconoscimento ufficiale che designa le nostre spiagge tra le più belle e sicure per i nostri bambini. Siamo onorati e felici di poter offrire sempre il meglio a chi ci sceglie e a chi trascorre le proprie vacanze nei nostri meravigliosi luoghi>>.

